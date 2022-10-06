Надо защитить Родину и детей — ради этой цели екатеринбургский альпинист Талгат Габдулхаков отправился добровольцем на спецоперацию. Мужчина перед отъездом объяснил URA.RU причину своего поступка.
«Решил защищать Родину. У меня дети, надо, чтобы они спали спокойно. Как семья отнеслась? Спокойно. Ну жена переживает, конечно! Но что делать? Надо. Родина зовет!» — кратко сказал Талгат Габдулхаков.
У мужчины двое детей-школьников. До призыва он работал промышленным альпинистом и, по его словам, многие коллеги, как и Талгат, намерены отправиться добровольцами на фронт. «Уже знаю, что попаду в мотострелковые войска. В армии я не служил, но с оружием обращаться умею — играл в страйкбол», — объяснил доброволец.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Около 300 тысяч бойцов, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность, будут отправлены в зону проведения СВО.
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