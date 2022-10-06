Минобороны РФ: армия РФ освободила населенный пункт Зайцево в ДНР

Российская армия отбила населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия освободила населенный пункт Зайцево в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На артемовском направлении при наступлении союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево (ДНР). Уничтожены более 120 солдат украинских 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад», — говорится в сообщении.
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