Челябинский военком назвал приоритетные для фронта специальности

06 октября 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Андрей Максуров пояснил, что некоторым специальностям сложно обучить с нуля за несколько недель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военком Челябинской области Андрей Максуров во время брифинга 6 октября перечислил военно-учетные специальности (ВУС) являющиеся приоритетными на фронте. По словам Максурова, сейчас на фронте нужны артиллеристы, танкисты, разведчики. «Востребованные ВУС: артиллеристы, ПВО, танкисты, снайперы, разведчики. По этим специальностям очень сложно обучить с нуля за две-три недели», — сообщил в ходе брифинга Максуров. Военком региона отметил, на сегодняшний день в мотострелковые и танковые части требуются фельдшеры. Медиков в области мобилизуют только по согласованию с минздравом региона. По словам Максурова, списки по мобилизации медперсонала уже предоставлены. Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек, и план выполнен уже больше, чем на половину. Все мобилизованные должны отвечать необходимым требованиям: иметь боевой опыт, хорошее здоровье, необходимый для фронта ВУС, и подходить по возрасту.

Военком Челябинской области Андрей Максуров во время брифинга 6 октября перечислил военно-учетные специальности (ВУС) являющиеся приоритетными на фронте. По словам Максурова, сейчас на фронте нужны артиллеристы, танкисты, разведчики. «Востребованные ВУС: артиллеристы, ПВО, танкисты, снайперы, разведчики. По этим специальностям очень сложно обучить с нуля за две-три недели», — сообщил в ходе брифинга Максуров. Военком региона отметил, на сегодняшний день в мотострелковые и танковые части требуются фельдшеры. Медиков в области мобилизуют только по согласованию с минздравом региона. По словам Максурова, списки по мобилизации медперсонала уже предоставлены. Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч человек, и план выполнен уже больше, чем на половину. Все мобилизованные должны отвечать необходимым требованиям: иметь боевой опыт, хорошее здоровье, необходимый для фронта ВУС, и подходить по возрасту.