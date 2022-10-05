В курганском округе проведут благотворительный концерт для сбора гумпомощи мобилизованным

В Лебяжье 9 октября пройдет благотворительный концерт в поддержку мобилизованных земляков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Лебяжье, Курганской области, 9 октября пройдет благотворительный концерт. Деньги, вырученные с продажи билетов, пойдут на приобретение аптечек и одежды мобилизованным землякам. Об этом говорится в группе отдела социального развития Лебяжьевского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие лебяжьевцы! Приглашаем всех на концертную программу в Социально-культурный центр. Все собранные средства будут использованы на приобретение одежды и медикаментов нашим защитникам», — указано в посте. Билет на благотворительный концерт «Мы за мир! Мы за Россию» состоится 9 октября в 11:00. Стоимость билета — 100 рублей.

До этого URA.RU писало, что курганские казаки организовали пункт сбора гуманитарной помощи при конном лагере. Жители города могут принести термобелье от 48 размера, балаклавы, предметы личной гигиены (зубная паста, гель для душа, твердое мыло), носки, а также сухпайки и консервы по адресу: г. Курган, 6а микрорайон, д. 25.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.