Курганские казаки собирают термобелье и балаклавы для бойцов СВО

Конный лагерь при курганском казачестве открыл сбор гуманитарной помощи для отправки в зону СВО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганские казаки и конники организовали сбор гуманитарной помощи, которую отправят в зону специальной операции. Об этом URA.RU сообщил Сергей Попов, атаман казачества России по Курганской области, директор «Конного лагеря Заозерный».

«В нашем конном центре начал действовать пункт сбора гуманитарной помощи для отправки в зону СВО. Мы принимаем термобелье от 48 размера, резиновые утепленные сапоги, прокладки самых больших размеров, тампоны, консервы, сухари заводские в упаковках. Также принимаются: зубная паста, твердое мыло, гель для душа, совмещенный с шампунем (2 в 1), длинные носки, балаклавы разных цветов и индивидуальные перевязочные пакеты», — объяснил Попов. Решение организовать сбор было принято 4 октября на казачьем круге.

Сам сбор проходит по адресу: г. Курган, 6а микрорайон, д. 25, военная штабная палатка. Планируется, что в ближайшее время второй пункт сбора откроется при конюшне в районе Энергетики. Телефон для справок: 8 963 010 37 77 — Сергей Попов.

До этого URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков лично проверил, как работают пункты приема гуманитарной помощи для военнообязанных. На сегодняшний день приоритетным направлением является сбор дополнительного снаряжения для военных.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины.