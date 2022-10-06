Бывший мэр Челябинска просит расширить свое кафе

07 октября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Сергей Давыдов продолжает расширять свой бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания ООО «УралНИИстромпроект», владельцем которой является экс-глава администрации Челябинска Сергей Давыдов, выступила с инициативой расширить кафе в зоне зеленых насаждений в Калининском районе Челябинска. Об этом говорится в документах мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (пристрой к административному зданию с размещением пункта общественного питания и бытового обслуживания на земельном участке в территориальной зоне защитных зеленых насаждений) с предельным количеством этажей — 2-6 ООО „УралНИИстромпроект“, индивидуальному предпринимателю Давыдову Сергею Викторовичу. Объект расположен по улице Ферросплавной, 124 в Калининском районе города Челябинска», — говорится в проекте документов. На земельном участке площадью 3 тысячи 500 квадратных метров инициатор проекта фирма ООО «УралНИИстромпроект» планирует сделать пристрой к кафе. Кадастровая стоимость участка, согласно документации, составляет 13 миллионов 37 тысяч рублей. Одобрен проект или нет, станет известно на публичных слушаниях, которые состоятся в Доме архитектора 13 октября. По данным сервиса «СБИС», основным видом деятельности компании является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. ООО «УралНИИстромпроект» 12 лет находится на рынке, имеет 5 филиалов и большой уставной капитал в размере 15 миллионов 805 тысяч рублей. Ранее экс-мэру Челябинска разрешили возвести многоквартирный жилой дом на берегу водоема. Дом на два подъезда ООО «Домостроительная компания № 1» построит на земельном участке общей площадью 4 тысячи 117 квадратных метров. Здание находится вблизи Изумрудного карьера, места отдыха и массового купания челябинцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания ООО «УралНИИстромпроект», владельцем которой является экс-глава администрации Челябинска Сергей Давыдов, выступила с инициативой расширить кафе в зоне зеленых насаждений в Калининском районе Челябинска. Об этом говорится в документах мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (пристрой к административному зданию с размещением пункта общественного питания и бытового обслуживания на земельном участке в территориальной зоне защитных зеленых насаждений) с предельным количеством этажей — 2-6 ООО „УралНИИстромпроект“, индивидуальному предпринимателю Давыдову Сергею Викторовичу. Объект расположен по улице Ферросплавной, 124 в Калининском районе города Челябинска», — говорится в проекте документов. На земельном участке площадью 3 тысячи 500 квадратных метров инициатор проекта фирма ООО «УралНИИстромпроект» планирует сделать пристрой к кафе. Кадастровая стоимость участка, согласно документации, составляет 13 миллионов 37 тысяч рублей. Одобрен проект или нет, станет известно на публичных слушаниях, которые состоятся в Доме архитектора 13 октября. По данным сервиса «СБИС», основным видом деятельности компании является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. ООО «УралНИИстромпроект» 12 лет находится на рынке, имеет 5 филиалов и большой уставной капитал в размере 15 миллионов 805 тысяч рублей. Ранее экс-мэру Челябинска разрешили возвести многоквартирный жилой дом на берегу водоема. Дом на два подъезда ООО «Домостроительная компания № 1» построит на земельном участке общей площадью 4 тысячи 117 квадратных метров. Здание находится вблизи Изумрудного карьера, места отдыха и массового купания челябинцев.