В Совфеде озвучили единственное условие для прекращения военных действий на Украине

Спикер Совфеда Матвиенко: военные действия прекратятся только на российских условиях
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, стрельба, война, добровольцы, выстрел, спецоперация, чвк, сво, наемники
Россия готова прекратить боевые действия, заявила Матвиенко Фото:

Россия готова прекратить военные действия в ходе спецоперации на Украине, но только на условиях, которые выдвинет Москва. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Россия не собирается обсуждать вхождение в состав РФ четырех новых территорий: ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области. «Это исключено, это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Запорожская и Херсонские области, а также ЛНР и ДНР вошли в состав России по итогам референдумов, на которых большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине.

Ранее в МИД РФ отметили, что отказ Украины от переговоров с Россией — это тупик президента Украины Владимира Зеленского. Также в Кремле уточнили, что будут ждать изменения позиции президента Украины, либо вести переговоры со следующим президентом.

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Россия готова прекратить военные действия в ходе спецоперации на Украине, но только на условиях, которые выдвинет Москва. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, Россия не собирается обсуждать вхождение в состав РФ четырех новых территорий: ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области. «Это исключено, это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — сказала Матвиенко, передает ТАСС. Запорожская и Херсонские области, а также ЛНР и ДНР вошли в состав России по итогам референдумов, на которых большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Ранее в МИД РФ отметили, что отказ Украины от переговоров с Россией — это тупик президента Украины Владимира Зеленского. Также в Кремле уточнили, что будут ждать изменения позиции президента Украины, либо вести переговоры со следующим президентом.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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