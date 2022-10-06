В Совфеде озвучили единственное условие для прекращения военных действий на Украине

Спикер Совфеда Матвиенко: военные действия прекратятся только на российских условиях

06 октября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Россия готова прекратить боевые действия, заявила Матвиенко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия готова прекратить военные действия в ходе спецоперации на Украине, но только на условиях, которые выдвинет Москва. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, Россия не собирается обсуждать вхождение в состав РФ четырех новых территорий: ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области. «Это исключено, это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — сказала Матвиенко, передает ТАСС. Запорожская и Херсонские области, а также ЛНР и ДНР вошли в состав России по итогам референдумов, на которых большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Ранее в МИД РФ отметили, что отказ Украины от переговоров с Россией — это тупик президента Украины Владимира Зеленского. Также в Кремле уточнили, что будут ждать изменения позиции президента Украины, либо вести переговоры со следующим президентом.

Россия готова прекратить военные действия в ходе спецоперации на Украине, но только на условиях, которые выдвинет Москва. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, Россия не собирается обсуждать вхождение в состав РФ четырех новых территорий: ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области. «Это исключено, это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — сказала Матвиенко, передает ТАСС. Запорожская и Херсонские области, а также ЛНР и ДНР вошли в состав России по итогам референдумов, на которых большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Ранее в МИД РФ отметили, что отказ Украины от переговоров с Россией — это тупик президента Украины Владимира Зеленского. Также в Кремле уточнили, что будут ждать изменения позиции президента Украины, либо вести переговоры со следующим президентом.