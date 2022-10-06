Пермяков предупредили о наплыве поддельной красной икры

К сезону красной икры готовятся и мошенники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяков предупредили о скором массовом появлении в продаже поддельной красной икры. Подробнее об этом написал владелец пермской сети рыбных магазинов #Forelperm Алексей Пушкарев в своем telegram-канале.

«К икорному сезону готовимся не только мы, но и производители фальсификата. Предлагают в чатах купить банку икры красной, черной по 85 рублей», — указал Алексей Пушкарев.

К своему сообщению бизнесмен прикрепил скриншот объявления. В ответ на это пермяки его подписчики рассказали, что на площади Дружбы уже продают банки икры по 150 рублей. Алексей Пушкарев ответил, что на улице продают подделку с вероятностью 100%.

«Самый простой способ не нарваться на подделку — это покупать икру в магазинах. С очень большой вероятностью там не будут торговать фальсификатом», — уточнил бизнесмен.

Также он отметил, что-то, что на онлайн-сервисах продают фальсификат по 50 рублей за банку, позже будут продавать на улицах ее же по 200-300 рублей. Самый простой способ определить, натуральная ли купленная икра, — поместить несколько икринок в кипяток. По словам Пушкарева, натуральная икра начнет сворачиваться и белеть, а имитация превратится в масло.

Ранее URA.RU сообщало, что в России хотят ввести цифровую маркировку икры лососевых и осетровых пород рыб. Эксперимент может быть проведен до конца 2022 года.