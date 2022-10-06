Климатолог Терешонок предрек аномальную погоду зимой в России

Климатолог Терешонок: зимой россиян ждут погодные аномалии

06 октября 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Температура зимой в России может сильно варьироваться в своих значениях Фото: Размик Закарян © URA.RU В России каждый сезон в году фиксируется необычная погода, поэтому нынешней зимой следует ждать аномалий. Россиян ждут длительные периоды с сильными повышениями и понижениями температуры. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок. «У нас каждый сезон появляются периоды с необычной погодой. Либо заливает дождями, либо засуха. Это касается не только летнего периода, но и в зимнее время бывает. В определенные периоды зимы будут наблюдаться существенные повышения температуры, оттепели и существенные понижения температуры. Имеются в виду продолжительные, то есть, на неделю и более периоды», — сказал Николай Терешонок. По словам климатолога, опасных явлений с каждым годом будет все больше. «Необычного сейчас стало много. Опасных явлений с каждым годом все больше и больше становится», — уточнил он. Ранее научный руководитель Институт глобального климата и экологии, климатолог, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Семенов в беседе с URA.RU рассказал о роли глобального потепления в жизни людей. Он заявил, что глобальное изменение климата на Земле приведет к тому, что зимы станут теплее, но температура будет резко перескакивать с оттепелей на сильные морозы.

В России каждый сезон в году фиксируется необычная погода, поэтому нынешней зимой следует ждать аномалий. Россиян ждут длительные периоды с сильными повышениями и понижениями температуры. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок. «У нас каждый сезон появляются периоды с необычной погодой. Либо заливает дождями, либо засуха. Это касается не только летнего периода, но и в зимнее время бывает. В определенные периоды зимы будут наблюдаться существенные повышения температуры, оттепели и существенные понижения температуры. Имеются в виду продолжительные, то есть, на неделю и более периоды», — сказал Николай Терешонок. По словам климатолога, опасных явлений с каждым годом будет все больше. «Необычного сейчас стало много. Опасных явлений с каждым годом все больше и больше становится», — уточнил он. Ранее научный руководитель Институт глобального климата и экологии, климатолог, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Семенов в беседе с URA.RU рассказал о роли глобального потепления в жизни людей. Он заявил, что глобальное изменение климата на Земле приведет к тому, что зимы станут теплее, но температура будет резко перескакивать с оттепелей на сильные морозы.