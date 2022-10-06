В школе Перми, которую строил скандальный миллиардер, дети учатся в коридоре

Сейчас в здании школы «Точка» учатся школьники СОШ №22 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Учащиеся новой школы «Точка», расположенной в ЖК «Арсенал» в Перми, вынуждены заниматься в коридорах. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала одна из жительниц города, чей сын учится там. По словам пермячки, такая ситуация сложилась из-за того, что классы в образовательном учреждении переполнены.

«Из-за того, что в „Точке“ учатся школьники СОШ №22, классы переполнены, мест не хватает. На днях урок французского языка у сына проходил в коридоре», — отметила собеседница URA.RU.

В администрации Перми обучение школьников в коридоре предусмотрено учебным процессом, родители учащихся поставлены в известность. «Система преподавания в школе №22 предполагает разделение одной классной группы детей на несколько подгрупп. Одна из групп попеременно проводит занятие на свободной площадке в рекреационной зоне учебного корпуса, где оборудовано пространство для проведения занятий. Родительское сообщество уведомлено о необходимости такой организации работы», — заявили в пресс-службе мэрии.

Новая школа, построенная в ЖК «Арсенал», долгое время оставалась предметом разбирательств между мэрией Перми и миллиардером Александром Репиным. Власти обвинили компанию бизнесмена, которая строила школу, в срыве договоренностей и обратились в суд.

Здание школы №22 было построено в 1889 году. Летом учебное заведение было закрыто на капитальный ремонт, который продлится до конца 2023 года.