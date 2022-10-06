Курганский военком озвучил, кто не попадает под частичную мобилизацию

Курганский военком: 4 категории граждан претендуют на отсрочку от мобилизации

Курганский военком Зарипов назвал категории граждан, кто претендует на отсрочку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Курганцы, ухаживающие за близкими родственниками, инвалидами I группы, а также сотрудники оборонных заводов имеют право на отсрочку по частичной мобилизации. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU со встречи военного комиссара Курганской области Айрата Зарипова с представителями СМИ

«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам на основании решения призывной комиссии по мобилизации. Такое решение выносят на основании предоставленных гражданином подлинников документов», — говорит Зарипов. По его словам, отсрочка предоставляется забронированным гражданам, а также студентам последних курсов среднего и высшего образования, студентам по программа слушателя последнего и предпоследнего курса, по программа магистратуры на весь период обучения, ординаторами и аспирантами вне зависимости от их возраста и воинского звания предоставляется отсрочка.

Также отсрочка предоставляется гражданам признанным временно негодным к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев. «Для этого нужно предъявить паспорт РФ, документ воинского учета, заключения военно-врачебной комиссии о годности», — отмечает военком. В том числе отсрочка положена гражданам, ухаживающим за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, либо являющимся инвалидами I группы.

На отсрочку могут рассчитывать руководители, специалисты и рабочие организаций оборонно-промышленного комплекса, участвующие в выполнении заданий оборонного заказа. Решение об отсрочке принимает призывная комиссия по мобилизации на основании документов, предоставленных руководителем (списки граждан).

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.