Экс-гендиректора «Зимней вишни» отправили в колонию

07 октября 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

Виновного приговорили к 8 годам лишения свободы Фото: Данил Айкин © URA.RU новость из сюжета Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове Бывшего гендиректора «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского приговорили к восьми годам колонии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. «Признать виновным. Назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — приводит агентство слова судьи. Он приговорен за взятку главе госстройнадзора при реконструкции ТРЦ. Суд начал рассматривать уголовное дело Вишневского в ноябре 2020 года. В качестве наказания гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы и 490 млн рублей штрафа. Согласно версии гособвинения, благодаря взятке размером 7 млн рублей Вишневский смог реконструировать ТРЦ не имея разрешения на строительство. Был нарушен утвержденный ранее проект, предусматривающий наличие на всех этажах автоматических систем пожаротушения. Ранее суд вынес приговор топ-менеджерам компании по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Суд приговорил Бывшего гендиректора фирмы-собственника центра Юлию Богданову к 14 годам колонии, технического директора Георгия Соболева к 11 годам лишения свободы. Гендиректор главной компании-арендатора Надежда Судденок получил 13,5 лет. В огне погибли 60 человек, 37 из которых — дети.

Бывшего гендиректора «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского приговорили к восьми годам колонии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. «Признать виновным. Назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — приводит агентство слова судьи. Он приговорен за взятку главе госстройнадзора при реконструкции ТРЦ. Суд начал рассматривать уголовное дело Вишневского в ноябре 2020 года. В качестве наказания гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы и 490 млн рублей штрафа. Согласно версии гособвинения, благодаря взятке размером 7 млн рублей Вишневский смог реконструировать ТРЦ не имея разрешения на строительство. Был нарушен утвержденный ранее проект, предусматривающий наличие на всех этажах автоматических систем пожаротушения. Ранее суд вынес приговор топ-менеджерам компании по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Суд приговорил Бывшего гендиректора фирмы-собственника центра Юлию Богданову к 14 годам колонии, технического директора Георгия Соболева к 11 годам лишения свободы. Гендиректор главной компании-арендатора Надежда Судденок получил 13,5 лет. В огне погибли 60 человек, 37 из которых — дети.