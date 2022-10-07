Экс-посол Франции в России: страны Запада провалили изоляцию Путина

На заседании ООН четыре страны отказались осудить Россию за присоединение новых территорий

07 октября 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Четыре страны отказались осудить Россию на заседании ООН Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Во время голосования в Совете безопасности ООН (Организация Объединенных Наций) по поводу присоединения новых территорий к Российской Федерации четыре страны отказались судить Россию. Среди них Китай, Индия, Бразилия и Габон. Об этом сообщила Сильви Берманн (бывший посол Франции). «Китай воздержался. Как Индия, Бразилия… И Габон, одна из немногих африканских стран, симпатизирующих Кремлю», — сообщает Берманн в эфире BFMTV об итогах голосования в Совбезе ООН. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации договоров о принятии в состав РФ новых регионов. К новым территориям относятся: ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская Области.

Во время голосования в Совете безопасности ООН (Организация Объединенных Наций) по поводу присоединения новых территорий к Российской Федерации четыре страны отказались судить Россию. Среди них Китай, Индия, Бразилия и Габон. Об этом сообщила Сильви Берманн (бывший посол Франции). «Китай воздержался. Как Индия, Бразилия… И Габон, одна из немногих африканских стран, симпатизирующих Кремлю», — сообщает Берманн в эфире BFMTV об итогах голосования в Совбезе ООН. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации договоров о принятии в состав РФ новых регионов. К новым территориям относятся: ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская Области.