Экс-посол Франции в России: страны Запада провалили изоляцию Путина

Четыре страны отказались осудить Россию на заседании ООН
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Во время голосования в Совете безопасности ООН (Организация Объединенных Наций) по поводу присоединения новых территорий к Российской Федерации четыре страны отказались судить Россию. Среди них Китай, Индия, Бразилия и Габон. Об этом сообщила Сильви Берманн (бывший посол Франции).
«Китай воздержался. Как Индия, Бразилия… И Габон, одна из немногих африканских стран, симпатизирующих Кремлю», — сообщает Берманн в эфире BFMTV об итогах голосования в Совбезе ООН.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации договоров о принятии в состав РФ новых регионов. К новым территориям относятся: ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская Области.
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