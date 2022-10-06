В Екатеринбурге прикрыли незаконную майнинговую ферму

07 октября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Майнинговой ферма была обнаружеа в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» пресекли хищение электроэнергии майнинговой фермой. Подключение к трансформаторной подстанции было обнаружено в Орджоникидзевском районе города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Сотрудниками было обнаружено самовольное подключение к трансформаторной подстанции в Орджоникидзевском районе на улице Космонавтов. Было установлено, что на данном земельном участке расположена площадка для хранения нестационарных объектов. В двух объектах размещалось оборудование для майнинга криптовалюты. В тот же день бездоговорное потребление было пресечено», — сказано в сообщении. Оборудование размещалось и работало в павильонах на огороженном земельном участке. Сейчас устанавливаются лица, причастные к деятельности фермы. Также производится расчет ущерба, и определяется период бездоговорного использования электричества. Ранее URA.RU сообщало, что в столице Урала поймали хакеров из Москвы, которые устанавливали вирусные программы в компьютерных клубах города, чтобы заниматься майнингом криптовалюты. Владелец игрового клуба заметил, что техника стала перегреваться, тратить энергию на посторонние процессы и работать на пределе.

Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» пресекли хищение электроэнергии майнинговой фермой. Подключение к трансформаторной подстанции было обнаружено в Орджоникидзевском районе города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Сотрудниками было обнаружено самовольное подключение к трансформаторной подстанции в Орджоникидзевском районе на улице Космонавтов. Было установлено, что на данном земельном участке расположена площадка для хранения нестационарных объектов. В двух объектах размещалось оборудование для майнинга криптовалюты. В тот же день бездоговорное потребление было пресечено», — сказано в сообщении. Оборудование размещалось и работало в павильонах на огороженном земельном участке. Сейчас устанавливаются лица, причастные к деятельности фермы. Также производится расчет ущерба, и определяется период бездоговорного использования электричества. Ранее URA.RU сообщало, что в столице Урала поймали хакеров из Москвы, которые устанавливали вирусные программы в компьютерных клубах города, чтобы заниматься майнингом криптовалюты. Владелец игрового клуба заметил, что техника стала перегреваться, тратить энергию на посторонние процессы и работать на пределе.