Пшеница принадлежала дочерней компании агрохолдинга «Ситно»
В Челябинской области сгорело 137 гектаров пшеницы. Как сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах, урожай принадлежал дочерней компании агрохолдинга «Ситно».
«В нескольких километрах от поселка Слюда произошло возгорание поля засеянным зерновыми культурами. В ходе возгорания огнем уничтожено 137 гектаров пшеницы, принадлежащей ООО „Агро-Ситно“», — сообщил источник.
По сведениям источника, возгорание было ликвидировано. В настоящий момент устанавливаются причины пожара и причиненный ущерб.
URA.RU направило запрос в пресс-службы ГУ МЧС региона и агрохолдинга. На момент публикации ответа не последовало
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