06 октября 2022

В Челябинской области сгорело 137 гектаров пшеницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский и пшеница Челябинск, пшеница, урожай
Пшеница принадлежала дочерней компании агрохолдинга «Ситно» Фото:

В Челябинской области сгорело 137 гектаров пшеницы. Как сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах, урожай принадлежал дочерней компании агрохолдинга «Ситно».

«В нескольких километрах от поселка Слюда произошло возгорание поля засеянным зерновыми культурами. В ходе возгорания огнем уничтожено 137 гектаров пшеницы, принадлежащей ООО „Агро-Ситно“», — сообщил источник.

По сведениям источника, возгорание было ликвидировано. В настоящий момент устанавливаются причины пожара и причиненный ущерб.

URA.RU направило запрос в пресс-службы ГУ МЧС региона и агрохолдинга. На момент публикации ответа не последовало

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В Челябинской области сгорело 137 гектаров пшеницы. Как сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах, урожай принадлежал дочерней компании агрохолдинга «Ситно». «В нескольких километрах от поселка Слюда произошло возгорание поля засеянным зерновыми культурами. В ходе возгорания огнем уничтожено 137 гектаров пшеницы, принадлежащей ООО „Агро-Ситно“», — сообщил источник. По сведениям источника, возгорание было ликвидировано. В настоящий момент устанавливаются причины пожара и причиненный ущерб. URA.RU направило запрос в пресс-службы ГУ МЧС региона и агрохолдинга. На момент публикации ответа не последовало
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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