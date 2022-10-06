06 октября 2022

Семьям мобилизованных тюменцев бесплатно доставят продукты и помогут с детьми

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, проводы солдат, прощание, отправка мобилизованных
Семьям тюменцев, ушедших на фронт, обещают помогать общественники Фото:
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Мобилизация в России

Общественники из «Молодой гвардии» окажут помощь семьям мобилизованных тюменцев: их поддержат в быту, для чего открыта горячая линия. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении организации.

«Тюменское отделение „Молодой Гвардии“ совместно с партией „Единая Россия“ открыло ситуационный центр по оказанию помощи семьям мобилизованных солдат. В нем людей проконсультируют, а также узнают, какая помощь им требуется, окажут адресную поддержку», — рассказали URA.RU в пресс-службе общественной организации.

Тюменцам обещают помогать в быту и по хозяйству. Активисты готовы отводить детей в детские сады и на секции, ухаживать за пожилыми людьми и совершать бесплатную доставку продуктов.

Горячая линия работает по телефону 79-87-43. Сообщения также принимаются в группе тюменского отделения «Молодой гвардии» в социальной сети «ВКонтакте».

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Общественники из «Молодой гвардии» окажут помощь семьям мобилизованных тюменцев: их поддержат в быту, для чего открыта горячая линия. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении организации. «Тюменское отделение „Молодой Гвардии“ совместно с партией „Единая Россия“ открыло ситуационный центр по оказанию помощи семьям мобилизованных солдат. В нем людей проконсультируют, а также узнают, какая помощь им требуется, окажут адресную поддержку», — рассказали URA.RU в пресс-службе общественной организации. Тюменцам обещают помогать в быту и по хозяйству. Активисты готовы отводить детей в детские сады и на секции, ухаживать за пожилыми людьми и совершать бесплатную доставку продуктов. Горячая линия работает по телефону 79-87-43. Сообщения также принимаются в группе тюменского отделения «Молодой гвардии» в социальной сети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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