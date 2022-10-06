Семьям мобилизованных тюменцев бесплатно доставят продукты и помогут с детьми

Общественники из «Молодой гвардии» окажут помощь семьям мобилизованных тюменцев: их поддержат в быту, для чего открыта горячая линия. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении организации.
«Тюменское отделение „Молодой Гвардии“ совместно с партией „Единая Россия“ открыло ситуационный центр по оказанию помощи семьям мобилизованных солдат. В нем людей проконсультируют, а также узнают, какая помощь им требуется, окажут адресную поддержку», — рассказали URA.RU в пресс-службе общественной организации.
Тюменцам обещают помогать в быту и по хозяйству. Активисты готовы отводить детей в детские сады и на секции, ухаживать за пожилыми людьми и совершать бесплатную доставку продуктов.
Горячая линия работает по телефону 79-87-43. Сообщения также принимаются в группе тюменского отделения «Молодой гвардии» в социальной сети «ВКонтакте».
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