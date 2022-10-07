Читатели Die Welt поддержали Меркель с призывом достижения мира между Россией и Украиной Фото: bundesregierung.de

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Читатели газеты Die Welt поддержали призывы экс-канцлера Германии Ангелы Меркель к достижению мира между Россией и Украиной. Комментирующие отметили, что нынешнему правительству Германии не хватает навыков для соблюдения баланса во время диалогов Кремлем, которые были у Меркель.

«Если бы к инициативам Путина в первые годы его президентства относились серьезно, это стало бы реальностью, если бы не США», — написал Helmut B, признавший, что раньше особенно не поддерживал Меркель.

«К сожалению, американцы не дали украинцам выполнить Минские соглашения — теперь у нас бардак», — считает Fair und Gerecht, по мнению которого причина успеха Германии — в дешевой энергии из России.

«У нее больше здравого смысла, чем у [министра иностранных дел ФРГ Анналены] Бербок или [министра здравоохранения] Лаутербаха», — подчеркивает Eala Frya Fresena.

Комментатор Burkhard B. Заявил, что Меркель всегда удавалось найти «баланс», что сделало ее одним из самых популярных политиков. «У нее было чувство реализма. Она не рассказывала нам сказок», — подытожил пользователь.

«Жаль, что такую здравую перспективу формулирует человек, который, к сожалению, уже не несет никакой ответственности в политическом Берлине», — сожалеет Tom T.

Ранее Меркель заявила, что только при участии РФ можно достигнуть мира в Европе. Спецоперацию по защите Донбасса Россия проводит на Украине с 24 февраля. Страны Запада поддерживают Киев деньгами и оружием.