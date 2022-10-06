06 октября 2022

Меркель объяснила связь между прочным миром в Европе и Россией

Меркель: прочный мир в Европе возможен только при участии России
© Служба новостей «URA.RU»
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Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, меркель ангела, выступление с трибуны
Меркель раскрыла, как добиться «прочного мира» в Европе Фото:

Прочного мира в Европе можно добиться только при участии России. В этом убеждена экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», — констатировала она, передает агентство DPA. По ее словам, происходящие события на Украине стали «поворотным моментом» в отношениях между Россией и Европой.

Ранее Меркель говорила о том, что к заявлениям президента России Владимира Путина следует относиться очень серьезно, «а не классифицировать их как блеф с самого начала». Она подчеркнула, что это не будет признаком слабости, наоборот, Меркель считает, что это будет являться признаком политической мудрости.

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Прочного мира в Европе можно добиться только при участии России. В этом убеждена экс-канцлер Германии Ангела Меркель. «Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», — констатировала она, передает агентство DPA. По ее словам, происходящие события на Украине стали «поворотным моментом» в отношениях между Россией и Европой. Ранее Меркель говорила о том, что к заявлениям президента России Владимира Путина следует относиться очень серьезно, «а не классифицировать их как блеф с самого начала». Она подчеркнула, что это не будет признаком слабости, наоборот, Меркель считает, что это будет являться признаком политической мудрости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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