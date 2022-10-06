Меркель объяснила связь между прочным миром в Европе и Россией

Меркель: прочный мир в Европе возможен только при участии России

Меркель раскрыла, как добиться «прочного мира» в Европе Фото: bundeskanzlerin.de

Прочного мира в Европе можно добиться только при участии России. В этом убеждена экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», — констатировала она, передает агентство DPA. По ее словам, происходящие события на Украине стали «поворотным моментом» в отношениях между Россией и Европой.

Ранее Меркель говорила о том, что к заявлениям президента России Владимира Путина следует относиться очень серьезно, «а не классифицировать их как блеф с самого начала». Она подчеркнула, что это не будет признаком слабости, наоборот, Меркель считает, что это будет являться признаком политической мудрости.