В Ельцин Центре устроят экскурсию, посвященную Борису Немцову

07 октября 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Экскурсия пройдет 9 октября в Ельцин центре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство Бориса Немцова О российском политике Борисе Немцове и его времени расскажет экскурсия из цикла «Люди в обстоятельствах», которая пройдет 9 октября в Ельцин центре. Такая информация появилась на сайте общественного, культурного и образовательного центра. «Борис Немцов мог стать великим физиком, но выбрал политику. В перестройку молодой ученый стал одним из лидеров движения против строительства в Горьком атомной станции. Глава Комиссии по захоронению останков царской семьи, борец с коррупцией, вице-премьер правительства России и оппозиционер — таким был Борис Немцов, один из самых ярких политиков постсоветской России», — говорится в описании экскурсии. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь с 27 на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в столице был застрелен экс-премьер РФ Борис Немцов. В политика стреляли 6-8 раз, своей цели достигли четыре пули, попавшие в голову, сердце, печень и желудок Немцова. Политик скончался на месте на глазах у своей юной подруги — модели Анны Дурицкой. По данным следователей, рассматривается более пяти мотивов преступников, среди которых провокация, внутриукраинские события, экстремистский след. Расследование убийства Немцова находится на личном контроле президента РФ Владимира Путина, который обещал матери политика найти и наказать преступников.

О российском политике Борисе Немцове и его времени расскажет экскурсия из цикла «Люди в обстоятельствах», которая пройдет 9 октября в Ельцин центре. Такая информация появилась на сайте общественного, культурного и образовательного центра. «Борис Немцов мог стать великим физиком, но выбрал политику. В перестройку молодой ученый стал одним из лидеров движения против строительства в Горьком атомной станции. Глава Комиссии по захоронению останков царской семьи, борец с коррупцией, вице-премьер правительства России и оппозиционер — таким был Борис Немцов, один из самых ярких политиков постсоветской России», — говорится в описании экскурсии. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь с 27 на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в столице был застрелен экс-премьер РФ Борис Немцов. В политика стреляли 6-8 раз, своей цели достигли четыре пули, попавшие в голову, сердце, печень и желудок Немцова. Политик скончался на месте на глазах у своей юной подруги — модели Анны Дурицкой. По данным следователей, рассматривается более пяти мотивов преступников, среди которых провокация, внутриукраинские события, экстремистский след. Расследование убийства Немцова находится на личном контроле президента РФ Владимира Путина, который обещал матери политика найти и наказать преступников.