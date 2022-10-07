ФСБ ищет свердловского полицейского, сбежавшего в Казахстан во время командировки

07 октября 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Свердловский полицейский не сообщил начальнику, почему решил прервать командировку и уехать в Казахстан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управление ФСБ по Свердловской области проверяет полицейского из Екатеринбурга, который покинул Россию. Мужчина уехал в командировку в Москву, откуда внезапно сбежал в Казахстан, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Оперуполномоченный из ГУ МВД выехал в Казахстан через Москву, где пребывал в шестимесячной командировке. Во время нее сотрудник сообщил руководителю, что уже отбыл из России, хотя не имел права покидать страну из-за доступа к гостайне», — сообщил собеседник агентства. В Москве сотрудник был включен в следственную группу. URA.RU обратилось за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он заявил корреспонденту, что в настоящий момент информация о сбежавшем силовике проверяется, а официальный комментарий появится позже. Также агентство обратилось обратились в УФСБ по Свердловской области. «По существу вопроса поясняем, что в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № ФЗ-40 „О федеральной службе безопасности“ информация о тактике и методах работы ФСБ России относится к сведениям, составляющим государственную тайну. В данной связи предоставить СМИ официальный комментарий не представляется возможным», — заявили в пресс-службе ведомства.

Управление ФСБ по Свердловской области проверяет полицейского из Екатеринбурга, который покинул Россию. Мужчина уехал в командировку в Москву, откуда внезапно сбежал в Казахстан, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Оперуполномоченный из ГУ МВД выехал в Казахстан через Москву, где пребывал в шестимесячной командировке. Во время нее сотрудник сообщил руководителю, что уже отбыл из России, хотя не имел права покидать страну из-за доступа к гостайне», — сообщил собеседник агентства. В Москве сотрудник был включен в следственную группу. URA.RU обратилось за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он заявил корреспонденту, что в настоящий момент информация о сбежавшем силовике проверяется, а официальный комментарий появится позже. Также агентство обратилось обратились в УФСБ по Свердловской области. «По существу вопроса поясняем, что в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № ФЗ-40 „О федеральной службе безопасности“ информация о тактике и методах работы ФСБ России относится к сведениям, составляющим государственную тайну. В данной связи предоставить СМИ официальный комментарий не представляется возможным», — заявили в пресс-службе ведомства.