ФСБ ищет свердловского полицейского, сбежавшего в Казахстан во время командировки

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Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, форма, полиция, гибдд, полицейский, мундир
Свердловский полицейский не сообщил начальнику, почему решил прервать командировку и уехать в Казахстан Фото:

Управление ФСБ по Свердловской области проверяет полицейского из Екатеринбурга, который покинул Россию. Мужчина уехал в командировку в Москву, откуда внезапно сбежал в Казахстан, сообщил URA.RU осведомленный источник.

«Оперуполномоченный из ГУ МВД выехал в Казахстан через Москву, где пребывал в шестимесячной командировке. Во время нее сотрудник сообщил руководителю, что уже отбыл из России, хотя не имел права покидать страну из-за доступа к гостайне», — сообщил собеседник агентства. В Москве сотрудник был включен в следственную группу.

URA.RU обратилось за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он заявил корреспонденту, что в настоящий момент информация о сбежавшем силовике проверяется, а официальный комментарий появится позже. Также агентство обратилось обратились в УФСБ по Свердловской области.

«По существу вопроса поясняем, что в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № ФЗ-40 „О федеральной службе безопасности“ информация о тактике и методах работы ФСБ России относится к сведениям, составляющим государственную тайну. В данной связи предоставить СМИ официальный комментарий не представляется возможным», — заявили в пресс-службе ведомства.

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Управление ФСБ по Свердловской области проверяет полицейского из Екатеринбурга, который покинул Россию. Мужчина уехал в командировку в Москву, откуда внезапно сбежал в Казахстан, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Оперуполномоченный из ГУ МВД выехал в Казахстан через Москву, где пребывал в шестимесячной командировке. Во время нее сотрудник сообщил руководителю, что уже отбыл из России, хотя не имел права покидать страну из-за доступа к гостайне», — сообщил собеседник агентства. В Москве сотрудник был включен в следственную группу. URA.RU обратилось за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он заявил корреспонденту, что в настоящий момент информация о сбежавшем силовике проверяется, а официальный комментарий появится позже. Также агентство обратилось обратились в УФСБ по Свердловской области. «По существу вопроса поясняем, что в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № ФЗ-40 „О федеральной службе безопасности“ информация о тактике и методах работы ФСБ России относится к сведениям, составляющим государственную тайну. В данной связи предоставить СМИ официальный комментарий не представляется возможным», — заявили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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