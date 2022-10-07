Внука Пугачевой мобилизовали после отъезда певицы

Никиту Преснякова мобилизовали из театра, сообщают СМИ
новость из сюжетаМобилизация в России
Внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова призвали на службу в рамках частичной мобилизации из Московского Губернского театра. Об этом сообщил источник СМИ.
«Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков мобилизован из Московского Губернского театра», — сообщает Пятый канал. Авторы ссылаются на информацию источника, близкого к театру.
Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По информации главы Минобороны, в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.
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