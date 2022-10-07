Внука Пугачевой мобилизовали после отъезда певицы

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Никиту Преснякова мобилизовали из театра, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова призвали на службу в рамках частичной мобилизации из Московского Губернского театра. Об этом сообщил источник СМИ.

«Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков мобилизован из Московского Губернского театра», — сообщает Пятый канал. Авторы ссылаются на информацию источника, близкого к театру.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По информации главы Минобороны, в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова призвали на службу в рамках частичной мобилизации из Московского Губернского театра. Об этом сообщил источник СМИ. «Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков мобилизован из Московского Губернского театра», — сообщает Пятый канал. Авторы ссылаются на информацию источника, близкого к театру. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По информации главы Минобороны, в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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