Министр Фальков назвал способы борьбы с историческими фейками

Министр Фальков: бороться с фейками об истории нужно качественным образованием
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень
Валерий Фальков назвал хорошее образование методом борьбы с историческими фейками Фото:

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал способы борьбы с историческими фейками — увеличение бюджетных мест для историков и часов преподавания предмета на неисторических специальностях. Об этом Фальков заявил на пресс-конференции форума, проходящего 7 октября в Тобольске.

«Мы увеличиваем количество бюджетных мест в вузах, чтобы людей с подлинным историческим образованием было больше. Когда у человека будет четкое представление об истории своей страны, ценностный сформированный каркас, он будет легко отличать правду от неправды», — заявил Валерий Фальков, отвечая на вопрос журналиста информационного агентства ТАСС о борьбе с историческими фейками.

Вторым действенным методом борьбы с ложью об истории России министр считает увеличение числа часов преподавания предмета на непрофильных специальностях. Он отметил, что 7 октября был зарегистрирован проект нового государственного стандарта, который как раз предполагает такое нововведение.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске проходит Первый национальный форум преподавателей истории. Его посетил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он поблагодарил власти Тюменской области за организацию события.

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал способы борьбы с историческими фейками — увеличение бюджетных мест для историков и часов преподавания предмета на неисторических специальностях. Об этом Фальков заявил на пресс-конференции форума, проходящего 7 октября в Тобольске. «Мы увеличиваем количество бюджетных мест в вузах, чтобы людей с подлинным историческим образованием было больше. Когда у человека будет четкое представление об истории своей страны, ценностный сформированный каркас, он будет легко отличать правду от неправды», — заявил Валерий Фальков, отвечая на вопрос журналиста информационного агентства ТАСС о борьбе с историческими фейками. Вторым действенным методом борьбы с ложью об истории России министр считает увеличение числа часов преподавания предмета на непрофильных специальностях. Он отметил, что 7 октября был зарегистрирован проект нового государственного стандарта, который как раз предполагает такое нововведение. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске проходит Первый национальный форум преподавателей истории. Его посетил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он поблагодарил власти Тюменской области за организацию события.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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