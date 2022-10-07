Министр Фальков назвал способы борьбы с историческими фейками

Министр Фальков: бороться с фейками об истории нужно качественным образованием

07 октября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Валерий Фальков назвал хорошее образование методом борьбы с историческими фейками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал способы борьбы с историческими фейками — увеличение бюджетных мест для историков и часов преподавания предмета на неисторических специальностях. Об этом Фальков заявил на пресс-конференции форума, проходящего 7 октября в Тобольске. «Мы увеличиваем количество бюджетных мест в вузах, чтобы людей с подлинным историческим образованием было больше. Когда у человека будет четкое представление об истории своей страны, ценностный сформированный каркас, он будет легко отличать правду от неправды», — заявил Валерий Фальков, отвечая на вопрос журналиста информационного агентства ТАСС о борьбе с историческими фейками. Вторым действенным методом борьбы с ложью об истории России министр считает увеличение числа часов преподавания предмета на непрофильных специальностях. Он отметил, что 7 октября был зарегистрирован проект нового государственного стандарта, который как раз предполагает такое нововведение. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске проходит Первый национальный форум преподавателей истории. Его посетил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он поблагодарил власти Тюменской области за организацию события.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал способы борьбы с историческими фейками — увеличение бюджетных мест для историков и часов преподавания предмета на неисторических специальностях. Об этом Фальков заявил на пресс-конференции форума, проходящего 7 октября в Тобольске. «Мы увеличиваем количество бюджетных мест в вузах, чтобы людей с подлинным историческим образованием было больше. Когда у человека будет четкое представление об истории своей страны, ценностный сформированный каркас, он будет легко отличать правду от неправды», — заявил Валерий Фальков, отвечая на вопрос журналиста информационного агентства ТАСС о борьбе с историческими фейками. Вторым действенным методом борьбы с ложью об истории России министр считает увеличение числа часов преподавания предмета на непрофильных специальностях. Он отметил, что 7 октября был зарегистрирован проект нового государственного стандарта, который как раз предполагает такое нововведение. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске проходит Первый национальный форум преподавателей истории. Его посетил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он поблагодарил власти Тюменской области за организацию события.