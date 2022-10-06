Министр науки РФ оценил работу правительства Тюмени

Валерий Фальков похвалил Тюменскую область за организацию форума в Тобольске

07 октября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Форум проходит впервые, в Тобольске Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министр науки Валерий Фальков оценил работу правительства Тюменской области по организации Первого национального форума преподавателей истории, который в эти минуты проходит в Тобольске. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Благодарю Александра Викторовича Моора за то, что согласился принять у себя столь представительный форум и сегодня сам присутствует на его открытии в Тобольске. Мы живем в исторические времена и, проводя первый форум в Тобольске, мы по существу закладываем традицию, которая тоже будет своего рода историей через какое-то время. Коллеги, проводя последующие форумы, будут вспоминать, что первый из них был именно в Тобольске», — высказался Валерий Фальков. 7 октября в Тобольске проходит Первый национальный форум преподавателей истории. Среди спикеров мероприятия — глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Министр науки Валерий Фальков оценил работу правительства Тюменской области по организации Первого национального форума преподавателей истории, который в эти минуты проходит в Тобольске. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Благодарю Александра Викторовича Моора за то, что согласился принять у себя столь представительный форум и сегодня сам присутствует на его открытии в Тобольске. Мы живем в исторические времена и, проводя первый форум в Тобольске, мы по существу закладываем традицию, которая тоже будет своего рода историей через какое-то время. Коллеги, проводя последующие форумы, будут вспоминать, что первый из них был именно в Тобольске», — высказался Валерий Фальков. 7 октября в Тобольске проходит Первый национальный форум преподавателей истории. Среди спикеров мероприятия — глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.