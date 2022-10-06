Супруга челябинского губернатора готовит творческий номер

07 октября 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Благотворительный вечер с участием Ирины Текслер пройдет 9 ноября в Radisson Blu Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив «2020», супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер готовит творческий номер в рамках благотворительного вечера «Добрые сердца». Мероприятие пройдет 9 ноября в отеле Radisson Blu, а номер, который готовит первая леди региона, держится в секрете. «Вечер „Добрые сердца“ — один из креативных форматов вовлечения в благотворительность. На сцену с творческими номерами выйдут известные в регионе и стране политики, предприниматели, общественные деятели. В этот раз с творческим номером выступит Ирина Текслер», — сообщают в общественной организации «Союз женщин Челябинской области». На Вечере традиционно разыграют лотерею и выставят на аукцион лоты, подаренные статусными благотворителями и звездами шоу-бизнеса. Один из лотов — сверкающая камнями корона королевы красоты, авторская работа, которую фонду «Родная» передали представители конкурса красоты «Миссис Россия Южный Урал». «Надевать корону можно на различные мероприятия, сейчас это тренд. С гордостью носить статусный аксессуар может уверенная в себе дама, ведущая активную деятельность», — считают организаторы конкурса. Вечер в Radisson Blu пройдет в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. На нем будет рассказано о семьях, которые борются за здоровье своих детей, и о необходимых мерах поддержки.

Руководитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив «2020», супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер готовит творческий номер в рамках благотворительного вечера «Добрые сердца». Мероприятие пройдет 9 ноября в отеле Radisson Blu, а номер, который готовит первая леди региона, держится в секрете. «Вечер „Добрые сердца“ — один из креативных форматов вовлечения в благотворительность. На сцену с творческими номерами выйдут известные в регионе и стране политики, предприниматели, общественные деятели. В этот раз с творческим номером выступит Ирина Текслер», — сообщают в общественной организации «Союз женщин Челябинской области». На Вечере традиционно разыграют лотерею и выставят на аукцион лоты, подаренные статусными благотворителями и звездами шоу-бизнеса. Один из лотов — сверкающая камнями корона королевы красоты, авторская работа, которую фонду «Родная» передали представители конкурса красоты «Миссис Россия Южный Урал». «Надевать корону можно на различные мероприятия, сейчас это тренд. С гордостью носить статусный аксессуар может уверенная в себе дама, ведущая активную деятельность», — считают организаторы конкурса. Вечер в Radisson Blu пройдет в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. На нем будет рассказано о семьях, которые борются за здоровье своих детей, и о необходимых мерах поддержки.