В Сургуте судят пять экс-полицейских наркоконтроля за серию преступлений

07 октября 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Бывшим полицейским грозит в том числе тюремный срок до 20 лет, а также штрафы до двух миллионов рублей. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) судят пять бывших сотрудников отдела контроля за оборотом наркотиков за серию преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда. «Бывшие сотрудники ОКОН УМВД России по городу Сургуту Агеев Е.Р., Крюков А.А., Мигранов А.Т., Медведев М.Д. и Лысенко А.В. органами предварительного расследования обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору», — говорится на сайте суда. Подсудимых в том числе обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, сбыте наркотических средств, даче заведомо ложных показаний, нарушении неприкосновенности жилища, похищении человека. Суд должен вынести итоговое решение по делу 11 октября. Злоумышленникам грозит тюремный срок до 20 лет, а также штрафы до 2 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО силовики ликвидировали федеральную сеть наркоторговцев. Полицейские задержали и отдают под суд семерых подозреваемых в распространении наркотиков по всей России через интернет.

В Сургуте (ХМАО) судят пять бывших сотрудников отдела контроля за оборотом наркотиков за серию преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда. «Бывшие сотрудники ОКОН УМВД России по городу Сургуту Агеев Е.Р., Крюков А.А., Мигранов А.Т., Медведев М.Д. и Лысенко А.В. органами предварительного расследования обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору», — говорится на сайте суда. Подсудимых в том числе обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, сбыте наркотических средств, даче заведомо ложных показаний, нарушении неприкосновенности жилища, похищении человека. Суд должен вынести итоговое решение по делу 11 октября. Злоумышленникам грозит тюремный срок до 20 лет, а также штрафы до 2 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО силовики ликвидировали федеральную сеть наркоторговцев. Полицейские задержали и отдают под суд семерых подозреваемых в распространении наркотиков по всей России через интернет.