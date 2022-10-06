Сорвавшего олимпийскую стройку челябинского бизнесмена отправили в колонию

07 октября 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Коррупционное преступление Михаила Азаматова (справа) пресекли сотрудники ФСБ по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Директор фирмы, сорвавшей строительство олимпийского биатлонного центра в Златоусте, проведет четыре года в колонии. Такое решение принял 7 октября Копейский городской суд, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. «При строительстве лыжно-биатлонного центра имени двукратной олимпийской чемпионки Ишмуратовой в Златоусте Азаматов похитил из бюджета более 39 млн рублей. Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Городской суд Копейска признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере)», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Азаматова задержали в феврале 2020 года, что стало прологом череды уголовных дел в региональном министерстве строительства. Замминистра Татьяна Антонова обвиняется по двум статьям — в мошенничестве (ст.159 ч.4) и в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ). Экс-директора «Челябоблинвестроя» (подведомственная минстрою структура контролировала исполнение контрактов на строительство — ред.) Абаимова будут судить сразу по трем статьям — за получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ), мошенничестве (ст.159 ч.4) и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества (ст.174.1 ч.1).

Директор фирмы, сорвавшей строительство олимпийского биатлонного центра в Златоусте, проведет четыре года в колонии. Такое решение принял 7 октября Копейский городской суд, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. «При строительстве лыжно-биатлонного центра имени двукратной олимпийской чемпионки Ишмуратовой в Златоусте Азаматов похитил из бюджета более 39 млн рублей. Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Городской суд Копейска признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере)», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Азаматова задержали в феврале 2020 года, что стало прологом череды уголовных дел в региональном министерстве строительства. Замминистра Татьяна Антонова обвиняется по двум статьям — в мошенничестве (ст.159 ч.4) и в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ). Экс-директора «Челябоблинвестроя» (подведомственная минстрою структура контролировала исполнение контрактов на строительство — ред.) Абаимова будут судить сразу по трем статьям — за получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ), мошенничестве (ст.159 ч.4) и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества (ст.174.1 ч.1).