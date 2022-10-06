Депутат из ЯНАО рассказал, как он готовится к СВО

Депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев решил компенсировать отсутствие опыта службы в вооруженных силах России курсами начальной военной подготовки, чтобы в случае необходимости быть готовым записать добровольцем для участия в спецоперации. Об этом политик сообщил в своем официальном telegram-канале.
«Поэтому, чтобы компенсировать отсутствие срочной служб, записался на курсы по начальной военной подготовке, которые начнутся уже завтра [8 октября]. Как прохожу обучение буду следить за дальнейшими событиями, происходящими на фронте и в случае угрозы безопасности нашей страны, вызванной ухудшением обстановки, пойду добровольцем», — заявил Арефьев.
Также он рассказал об истории своих героических прадедов. И призвал всех быть достойными памяти предков, чтобы будущим поколения было чем гордиться.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Главной целью российских военных является защита мирного населения Донбасса.
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