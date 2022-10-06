06 октября 2022

Депутат из ЯНАО рассказал, как он готовится к СВО

Депутат из ЯНАО Роман Арефьев проходит курсы перваначальной военной подготовки
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, депутат, чиновник, народный избранник, парламентарий
Депутат компенсирует отсутствие срочной службы в армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев решил компенсировать отсутствие опыта службы в вооруженных силах России курсами начальной военной подготовки, чтобы в случае необходимости быть готовым записать добровольцем для участия в спецоперации. Об этом политик сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Поэтому, чтобы компенсировать отсутствие срочной служб, записался на курсы по начальной военной подготовке, которые начнутся уже завтра [8 октября]. Как прохожу обучение буду следить за дальнейшими событиями, происходящими на фронте и в случае угрозы безопасности нашей страны, вызванной ухудшением обстановки, пойду добровольцем», — заявил Арефьев.

Также он рассказал об истории своих героических прадедов. И призвал всех быть достойными памяти предков, чтобы будущим поколения было чем гордиться.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Главной целью российских военных является защита мирного населения Донбасса.

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Депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев решил компенсировать отсутствие опыта службы в вооруженных силах России курсами начальной военной подготовки, чтобы в случае необходимости быть готовым записать добровольцем для участия в спецоперации. Об этом политик сообщил в своем официальном telegram-канале. «Поэтому, чтобы компенсировать отсутствие срочной служб, записался на курсы по начальной военной подготовке, которые начнутся уже завтра [8 октября]. Как прохожу обучение буду следить за дальнейшими событиями, происходящими на фронте и в случае угрозы безопасности нашей страны, вызванной ухудшением обстановки, пойду добровольцем», — заявил Арефьев. Также он рассказал об истории своих героических прадедов. И призвал всех быть достойными памяти предков, чтобы будущим поколения было чем гордиться. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Главной целью российских военных является защита мирного населения Донбасса.
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