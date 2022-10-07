Продюсер «Неадекватных людей» Михаил Кукушкин показал в Кургане свой новый фильм

Режиссер Михаил Кукушкин провел в Кургане премьерный показ своего фильма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Режиссер Михаил Кукушкин, родившийся и выросший в Кургане, провел в родном городе премьерный показ своего нового фильма «История болезни». Зрители после показа бурно обсудили медицину, которая стала темой новой картины. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на премьере.

«Врачи стоят перед определенным моральным выбором. Моя авторская позиция — с советских времен этот выбор у врачей сильно не изменился. Но поскольку это искусство, то интересно посмотреть и послушать, что об этом думают люди», — сообщил корреспонденту URA.RU Кукушкин. Премьера состоялась 7 октября в Курганской областной библиотеке имени Югова в рамках кинолектория по правам человека «CinemaLex».

Зрители, посмотревшие короткометражный фильм, включились в обсуждение увиденного. Поскольку действие фильма происходит в конце 90-х годов прошлого века, то было отмечено, что сейчас подобное развитие событий невозможно.

Курганцы обсудили вопрос ответственности врачей, вспомнили, что теперь у них есть обязанности по обязательному страхованию пациентов. «Если врач сделал что-то не по протоколу, но это действие могло дать шанс больному, то в случае неудачи на врача всех собак свесят, и в конечном счете это сработает против пациентов», — высказал свое мнение уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин.

Режиссера похвалили, что несмотря на тяжелую тему, в фильме нет элементов «чернухи». Кукушкин поблагодарил зрителей за отзывы и отметил, что фильм больше о психологических аспектах работы медиков. Также он рассказал, что подобные показы иногда наводят на мысли о перемонтаже практически готовой картины. Фильм, снятый при помощи фонда культурных инициатив, появится в онлайн-доступе в конце текущего года.

46-летний режиссер из Кургана Михаил Кукушкин получил известность после того, как стал одним из продюсеров фильма «Неадекватные люди». Также Кукушкин снял пять фильмов, один из которых, «Дар», показал в курганском кинотеатре на большом экране.

Родившийся в Кургане режиссер Михаил Кукушкин показал землякам свой новый фильм «История болезни» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы обсудили после просмотра фильма режиссера Кукушкина тему ответственности врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский омбудсмен Борис Шалютин высказал свое мнение об идее фильма «История болезни» после его премьеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Михаил Кукушкин анонсировал онлайн-выход своего нового фильма в конце 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU