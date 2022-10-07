Президент Казахстана поздравил Путина с юбилеем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев главу РФ Владимира Путина с юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил Президента Владимира Путина с юбилеем, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Россией», — сообщается на официальном сайте президента Казахстана. Токаев принял участие в неформальном саммите руководителей стран СНГ в Санкт-Петербурге. Туда также прибыли глава Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также на саммите присутствуют глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и руководитель Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
7 октября Владимиру Путину исполнилось 70 лет. В этот день президент РФ принимает поздравления от политиков и глав государств. Так, глава Белоруссии Александр Лукашенко подарил Путину трактор BELARUS. А президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез в Санкт-Петербург пирамиды из дынь и арбузов.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев главу РФ Владимира Путина с юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера. «Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил Президента Владимира Путина с юбилеем, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Россией», — сообщается на официальном сайте президента Казахстана. Токаев принял участие в неформальном саммите руководителей стран СНГ в Санкт-Петербурге. Туда также прибыли глава Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также на саммите присутствуют глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и руководитель Узбекистана Шавкат Мирзиеев. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 70 лет. В этот день президент РФ принимает поздравления от политиков и глав государств. Так, глава Белоруссии Александр Лукашенко подарил Путину трактор BELARUS. А президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез в Санкт-Петербург пирамиды из дынь и арбузов.