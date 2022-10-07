В Таджикистане выстроили пирамиды из фруктов в честь дня рождения Путина
новость из сюжетаПутин отмечает 70-летие
Таджикистан подарил президенту России Владимиру Путину на день рождения пирамиды из дынь и арбузов. Фото и видео инсталляции появились в СМИ.
Пирамиды фруктов выложены на площади у Константиновского дворца, где запланировано начало неформального саммита СНГ. Видео опубликовал telegram-канал «Известия».
Владимиру Путину исполнилось 70 лет 7 октября. В этот день российский лидер принимает поздравления от политиков и глав государств. Так, например, президент Беларуси Александр Лукашенко преподнес коллеге подарок в виде трактора BELARUS стоимостью 5 млн 590 тысяч рублей.
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