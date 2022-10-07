Таджикистан подарил Путину пирамиды из дынь и арбузов. Фото

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Виды города. Курган, арбузы
В Таджикистане выстроили пирамиды из фруктов в честь дня рождения Путина Фото:
новость из сюжета
Путин отмечает 70-летие

Таджикистан подарил президенту России Владимиру Путину на день рождения пирамиды из дынь и арбузов. Фото и видео инсталляции появились в СМИ.

Пирамиды фруктов выложены на площади у Константиновского дворца, где запланировано начало неформального саммита СНГ. Видео опубликовал telegram-канал «Известия».

Владимиру Путину исполнилось 70 лет 7 октября. В этот день российский лидер принимает поздравления от политиков и глав государств. Так, например, президент Беларуси Александр Лукашенко преподнес коллеге подарок в виде трактора BELARUS стоимостью 5 млн 590 тысяч рублей.

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Таджикистан подарил президенту России Владимиру Путину на день рождения пирамиды из дынь и арбузов. Фото и видео инсталляции появились в СМИ. Пирамиды фруктов выложены на площади у Константиновского дворца, где запланировано начало неформального саммита СНГ. Видео опубликовал telegram-канал «Известия». Владимиру Путину исполнилось 70 лет 7 октября. В этот день российский лидер принимает поздравления от политиков и глав государств. Так, например, президент Беларуси Александр Лукашенко преподнес коллеге подарок в виде трактора BELARUS стоимостью 5 млн 590 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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