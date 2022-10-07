В Перми прокуратура требует ужесточить приговор по делу о срыве стройки

Прокуратура Пермского края обжаловала приговор председателю ЖСК

Прокуратура обжаловала приговор в Пермском краевом суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный в отношении председателя пермских жилищно-строительных кооперативов «Триумф. Квартал 2» и «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». За злоупотребление полномочиями Свердловский районный суд назначил мужчине условный срок, но в надзорном ведомстве посчитали это наказание слишком мягким.

«Судом первой инстанции он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ. Исходя из обстоятельств дела, суд пришел к обоснованному выводу о виновности подсудимого. Вместе с тем, назначенное наказание в виде лишения свободы условно является чрезмерно мягким, поскольку не принята во внимание тяжесть последствий от действий осужденного», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Суд установил, что с 2014 по 2017 годы мужчина в корыстных интересах неправомерно распорядился кредиторской задолженностью возглавляемой им организации. Из-за этого около 600 участников строительства не получили квартиры в четырех недостроенных домах на улицах Норильской и Карпинского. Две организации при этом обанкротились, а часть потерпевших полностью лишились средств к существованию. За совершенные преступления суд назначил виновному наказание в виде условного срока на четыре года, но краевая прокуратура обжаловала это решение. Материалы дела направлены в Пермский краевой суд.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми вынесли приговор фигуранту дела о строительстве зоопарка. Экс-руководителя управления капстроительства Пермского края приговорили к обязательным работам.