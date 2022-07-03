Фигуранту дела о пермском зоопарке вынесли приговор

Дмитрию Левинскому назначили обязательные работы Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Экс-руководитель Управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский приговорен к обязательным работам. Ленинский районный суд Перми признал бывшего чиновника виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Речь идет об уголовном деле, связанном со срывом работ по берегоукреплению в курортном селе Усть-Качка. О решении суда сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

«Собранные следственными органами СУ СК по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего гендиректора ГКУ „Управление капитального строительства Пермского края“. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговором суда виновному назначено в виде 1 года 6 месяцев обязательных работ с удержанием 15% от заработка осужденного», — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что приговор суда не вступил в законную силу.

Судом доказано, что Левинский в 2017 году заключил госконтракт с коммерческой организацией по выполнению работ берегоукрепления водохранилища в Усть-Качке. Фактически работы выполнены не были, однако экс-чиновник краевого правительства подписал акты о приемке работ. В результате коммерческая фирма необоснованно получила из бюджета более 52 млн рублей.

Ранее Ленинский по данному уголовному делу был освобожден от наказания в связи с истечением срока привлечения к ответственности. Однако Пермский краевой суд отправил дело на новое рассмотрение. В целях возмещения ущерба, причиненного государству, на имущество и счета Левинского наложен арест на сумму более 23 млн рублей.

URA.RU рассказывало, что Левинский является одним из главных фигурантов уголовного дела о хищениях при строительстве пермского зоопарка. Также ему вменялась халатность при курировании строительства детской поликлиники в Перми, но суд освободил бывшего руководителя краевого УКС от наказания.

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