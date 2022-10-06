ВДВшник поделился впечатлениями от подготовки мобилизованных в Тюмени

Мужчина, отслуживший срочную службу в воздушно-десантных войсках РФ, проходит переобучение на тюменском полигоне ТВВИКУ. О том, как продвигается этот процесс, боец рассказал корреспонденту URA.RU. Его имя изменено в целях безопасности.
«Сейчас мой боевой опыт, полученный во время прохождения службы, не очень нужен, поскольку это были укладки и вождение боевых машин. Спасибо инструкторам ТВВИКУ: для меня является новым опытом установка противопехотных и противотанковых мин. Кроме того, вспоминаю тактику и огневую подготовку», — сообщил Родион в беседе с URA.RU.
Также он рассказал, что за то недолгое время, что проходит подготовка, люди в коллективе сдружились и стали товарищами. Условиями быта Родион тоже доволен: отмечает, что кормят их вкусно, а проживают в одном из санаториев. В настоящее время у него военно-учетная специальность стрелка.
Ранее URA.RU писало о том, как мобилизованные отрабатывают навыки стрельбы. Тренировки проходят на учебном полигоне ТВВИКУ в районе озера Андреевского.
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