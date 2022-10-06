ВДВшник поделился впечатлениями от подготовки мобилизованных в Тюмени

07 октября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Подготовка идет полным ходом Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мужчина, отслуживший срочную службу в воздушно-десантных войсках РФ, проходит переобучение на тюменском полигоне ТВВИКУ. О том, как продвигается этот процесс, боец рассказал корреспонденту URA.RU. Его имя изменено в целях безопасности. «Сейчас мой боевой опыт, полученный во время прохождения службы, не очень нужен, поскольку это были укладки и вождение боевых машин. Спасибо инструкторам ТВВИКУ: для меня является новым опытом установка противопехотных и противотанковых мин. Кроме того, вспоминаю тактику и огневую подготовку», — сообщил Родион в беседе с URA.RU. Также он рассказал, что за то недолгое время, что проходит подготовка, люди в коллективе сдружились и стали товарищами. Условиями быта Родион тоже доволен: отмечает, что кормят их вкусно, а проживают в одном из санаториев. В настоящее время у него военно-учетная специальность стрелка. Ранее URA.RU писало о том, как мобилизованные отрабатывают навыки стрельбы. Тренировки проходят на учебном полигоне ТВВИКУ в районе озера Андреевского.

Мужчина, отслуживший срочную службу в воздушно-десантных войсках РФ, проходит переобучение на тюменском полигоне ТВВИКУ. О том, как продвигается этот процесс, боец рассказал корреспонденту URA.RU. Его имя изменено в целях безопасности. «Сейчас мой боевой опыт, полученный во время прохождения службы, не очень нужен, поскольку это были укладки и вождение боевых машин. Спасибо инструкторам ТВВИКУ: для меня является новым опытом установка противопехотных и противотанковых мин. Кроме того, вспоминаю тактику и огневую подготовку», — сообщил Родион в беседе с URA.RU. Также он рассказал, что за то недолгое время, что проходит подготовка, люди в коллективе сдружились и стали товарищами. Условиями быта Родион тоже доволен: отмечает, что кормят их вкусно, а проживают в одном из санаториев. В настоящее время у него военно-учетная специальность стрелка. Ранее URA.RU писало о том, как мобилизованные отрабатывают навыки стрельбы. Тренировки проходят на учебном полигоне ТВВИКУ в районе озера Андреевского.