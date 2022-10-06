06 октября 2022

ВДВшник поделился впечатлениями от подготовки мобилизованных в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, пулеметчик, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, пехотинцы
Подготовка идет полным ходом Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мужчина, отслуживший срочную службу в воздушно-десантных войсках РФ, проходит переобучение на тюменском полигоне ТВВИКУ. О том, как продвигается этот процесс, боец рассказал корреспонденту URA.RU. Его имя изменено в целях безопасности.

«Сейчас мой боевой опыт, полученный во время прохождения службы, не очень нужен, поскольку это были укладки и вождение боевых машин. Спасибо инструкторам ТВВИКУ: для меня является новым опытом установка противопехотных и противотанковых мин. Кроме того, вспоминаю тактику и огневую подготовку», — сообщил Родион в беседе с URA.RU.

Также он рассказал, что за то недолгое время, что проходит подготовка, люди в коллективе сдружились и стали товарищами. Условиями быта Родион тоже доволен: отмечает, что кормят их вкусно, а проживают в одном из санаториев. В настоящее время у него военно-учетная специальность стрелка.

Ранее URA.RU писало о том, как мобилизованные отрабатывают навыки стрельбы. Тренировки проходят на учебном полигоне ТВВИКУ в районе озера Андреевского.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Мужчина, отслуживший срочную службу в воздушно-десантных войсках РФ, проходит переобучение на тюменском полигоне ТВВИКУ. О том, как продвигается этот процесс, боец рассказал корреспонденту URA.RU. Его имя изменено в целях безопасности. «Сейчас мой боевой опыт, полученный во время прохождения службы, не очень нужен, поскольку это были укладки и вождение боевых машин. Спасибо инструкторам ТВВИКУ: для меня является новым опытом установка противопехотных и противотанковых мин. Кроме того, вспоминаю тактику и огневую подготовку», — сообщил Родион в беседе с URA.RU. Также он рассказал, что за то недолгое время, что проходит подготовка, люди в коллективе сдружились и стали товарищами. Условиями быта Родион тоже доволен: отмечает, что кормят их вкусно, а проживают в одном из санаториев. В настоящее время у него военно-учетная специальность стрелка. Ранее URA.RU писало о том, как мобилизованные отрабатывают навыки стрельбы. Тренировки проходят на учебном полигоне ТВВИКУ в районе озера Андреевского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...