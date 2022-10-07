Минюст РФ исключил из списка иноагентов пермского политолога

07 октября 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Расследование показало, что политолог Ковин не получал иностранное финансирование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минюст России исключил из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента пермского политолога Виталия Ковина. Также из списка исключили журналиста Владимира Воронова. «В.С Ковин и В.В. Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра», — указано в обращении министерства. Оно опубликовано 7 октября. Ковина признали иностранным агентом в сентябре 2021 года. Политолог преподавал в Пермском педагогическом университете (ПГГПУ) такие дисциплины, как «История средних веков стран Европы», «Теория и философия политики», «Сравнительная политология» и «Избирательное право и процесс в России». Ковин через суд пытался оспорить свой статус, но безрезультатно. Хотя политолог представлял справку о том, что не получал переводов от иностранных граждан. Через год Ковина уволили из вуза. Сокращение сам политолог объяснял своим статусом иноагента, хотя по заявлению вуза мужчину уволили из-за сокращения учебной нагрузки и должности.

Минюст России исключил из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента пермского политолога Виталия Ковина. Также из списка исключили журналиста Владимира Воронова. «В.С Ковин и В.В. Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра», — указано в обращении министерства. Оно опубликовано 7 октября. Ковина признали иностранным агентом в сентябре 2021 года. Политолог преподавал в Пермском педагогическом университете (ПГГПУ) такие дисциплины, как «История средних веков стран Европы», «Теория и философия политики», «Сравнительная политология» и «Избирательное право и процесс в России». Ковин через суд пытался оспорить свой статус, но безрезультатно. Хотя политолог представлял справку о том, что не получал переводов от иностранных граждан. Через год Ковина уволили из вуза. Сокращение сам политолог объяснял своим статусом иноагента, хотя по заявлению вуза мужчину уволили из-за сокращения учебной нагрузки и должности.