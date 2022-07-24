Пермский политолог не смог оспорить статус иноагента

25 июля 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Виталий Ковин намерен пойти в кассацию Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский краевой суд 25 июля отказал политологу Виталию Ковину в снятии статуса иноагента. Об этом URA.RU сообщил Ковин. По его словам, на заседании он предоставил справку из Центробанка, где подтверждается, что переводов от иностранных граждан не было. «Никаких новых доказательств Минюстом и Роскомнадзором предоставлено не было. Росфинмониторинг тоже в своем возражении ничего нового не отметил нового. А мы со своей стороны дали данные от ЦБ, где они еще раз признают, что никаких денег не было. Был технический сбой в системе „Тинькофф“. И даже извиняются. Но суд вынес решение об отказе», — рассказал Ковин. Он недоумевает, как так вышло, что данные Центробанка «ничего не значат». В начале заседания он просил приостановить рассмотрение иска в связи с тем, что сейчас в суде идет еще один процесс. Ковин оспаривает саму справку Росфинмониторинга, где указаны иностранные переводы. Однако суд отказал в приостановке. Виталий Ковин намерен оспорить решение в кассации. «У меня выбора нет. Иначе лишусь работы», — отметил он. Виталия Ковина признали иноагентом в конце 2021 года. Он оспаривал этот статус в Мотовилихинском суде, где выяснил, что в течение года он получил переводы от граждан Киргизии, Украины и Узбекистана. Ковин настаивает, что этого не было, о чем говорит выписка по карте.

Пермский краевой суд 25 июля отказал политологу Виталию Ковину в снятии статуса иноагента. Об этом URA.RU сообщил Ковин. По его словам, на заседании он предоставил справку из Центробанка, где подтверждается, что переводов от иностранных граждан не было. «Никаких новых доказательств Минюстом и Роскомнадзором предоставлено не было. Росфинмониторинг тоже в своем возражении ничего нового не отметил нового. А мы со своей стороны дали данные от ЦБ, где они еще раз признают, что никаких денег не было. Был технический сбой в системе „Тинькофф“. И даже извиняются. Но суд вынес решение об отказе», — рассказал Ковин. Он недоумевает, как так вышло, что данные Центробанка «ничего не значат». В начале заседания он просил приостановить рассмотрение иска в связи с тем, что сейчас в суде идет еще один процесс. Ковин оспаривает саму справку Росфинмониторинга, где указаны иностранные переводы. Однако суд отказал в приостановке. Виталий Ковин намерен оспорить решение в кассации. «У меня выбора нет. Иначе лишусь работы», — отметил он. Виталия Ковина признали иноагентом в конце 2021 года. Он оспаривал этот статус в Мотовилихинском суде, где выяснил, что в течение года он получил переводы от граждан Киргизии, Украины и Узбекистана. Ковин настаивает, что этого не было, о чем говорит выписка по карте.