Политолога-иноагента уволили из пермского вуза

Политолога Виталия Ковина, признанного иноагентом, уволили из педуниверситета

05 сентября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Из педуниверситета уволили иноагента Виталия Ковина Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Политолог Виталий Ковин, которого Минюст РФ внес в список СМИ-иноагентов, уволен из Пермского педагогического университета (ПГГПУ). По его мнению, решение руководства вуза связано именно со статусом иноагента, который он так и не смог обжаловать в суде. «Я больше не преподаватель пермского педагогического университета, где последние семь лет работал по совместительству. Формально (за два года до истечения контракта) меня уволили из-за сокращения учебной нагрузки и должности, хотя предметы и часы, которые я вел, никуда не делись. Их просто передали другим преподавателям. Неформально — из-за статуса иностранного агента, а точнее из-за давления, которое на себе испытало руководство вуза», — пишет Ковин в Telegram. Политолог отмечает, что ректор вуза Константин Егоров тянул с увольнением до последнего, пытаясь «отстоять» преподавателя. Как рассказывало URA.RU, в конце сентября 2021 года, когда Ковина признали иноагентом, в университете заявили, что он продолжит работать. Ковин пытался оспорить внесение в реестр Минюста в судах, но проиграл. Он преподавал в ПГГПУ целый ряд дисциплин, среди которых «История средних веков стран Европы», «Теория и философия политики», «Сравнительная политология» и «Избирательное право и процесс в России».

Политолог Виталий Ковин, которого Минюст РФ внес в список СМИ-иноагентов, уволен из Пермского педагогического университета (ПГГПУ). По его мнению, решение руководства вуза связано именно со статусом иноагента, который он так и не смог обжаловать в суде. «Я больше не преподаватель пермского педагогического университета, где последние семь лет работал по совместительству. Формально (за два года до истечения контракта) меня уволили из-за сокращения учебной нагрузки и должности, хотя предметы и часы, которые я вел, никуда не делись. Их просто передали другим преподавателям. Неформально — из-за статуса иностранного агента, а точнее из-за давления, которое на себе испытало руководство вуза», — пишет Ковин в Telegram. Политолог отмечает, что ректор вуза Константин Егоров тянул с увольнением до последнего, пытаясь «отстоять» преподавателя. Как рассказывало URA.RU, в конце сентября 2021 года, когда Ковина признали иноагентом, в университете заявили, что он продолжит работать. Ковин пытался оспорить внесение в реестр Минюста в судах, но проиграл. Он преподавал в ПГГПУ целый ряд дисциплин, среди которых «История средних веков стран Европы», «Теория и философия политики», «Сравнительная политология» и «Избирательное право и процесс в России».