В Россию вернулась инфляция

07 октября 2022 в 21:22 Размер текста - 17 +

Рост цен в 32 региона России составил 0,2% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После трех месяцев снижения стоимости на товары и услуги в России цены в стране впервые выросли на 0,05%. Об этом сообщает Росстат. При этом в годовом исчислении рост цен замедлился с 14,3% до 13,68%. «В сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. индекс потребительских цен составил 100,05%, по сравнению с декабрем 2021 г. — 110,46% (в сентябре 2021 г. — 100,60%, по сравнению с декабрем 2020 г. — 105,32%)», — сообщается на официальном сайте Росстата. Рост потребительских цен на 0,2% зафиксирован в 31 регионе России. Сильнее всего стоимость товаров и услуг увеличилась в Магаданской области и Ставропольском крае. При этом в 35 регионах России наблюдается снижение потребительских цен. Сильнее всего оно в Дагестане (0,8%) и Карелии (0,6%). Летом Росстат фиксировал дефляцию — все три летних месяца наблюдалось снижение общего уровня цен на товары и услуги. В августе оно составило 0,52%, в июле — 0,39%, в июне — 0,35%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о снижении цен в России. По его словам, после пикового значения инфляции в апреле 2022 года она замедлилась. К концу года в России стоит ожидать инфляции в 12%, считает Путин.

После трех месяцев снижения стоимости на товары и услуги в России цены в стране впервые выросли на 0,05%. Об этом сообщает Росстат. При этом в годовом исчислении рост цен замедлился с 14,3% до 13,68%. «В сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. индекс потребительских цен составил 100,05%, по сравнению с декабрем 2021 г. — 110,46% (в сентябре 2021 г. — 100,60%, по сравнению с декабрем 2020 г. — 105,32%)», — сообщается на официальном сайте Росстата. Рост потребительских цен на 0,2% зафиксирован в 31 регионе России. Сильнее всего стоимость товаров и услуг увеличилась в Магаданской области и Ставропольском крае. При этом в 35 регионах России наблюдается снижение потребительских цен. Сильнее всего оно в Дагестане (0,8%) и Карелии (0,6%). Летом Росстат фиксировал дефляцию — все три летних месяца наблюдалось снижение общего уровня цен на товары и услуги. В августе оно составило 0,52%, в июле — 0,39%, в июне — 0,35%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о снижении цен в России. По его словам, после пикового значения инфляции в апреле 2022 года она замедлилась. К концу года в России стоит ожидать инфляции в 12%, считает Путин.