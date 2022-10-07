Минюст включил екатеринбургский ресурсный центр ЛГБТ в список иноагентов

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, лгбт, флаг лгбт, американское посольство, посольство сша, радужный флаг, сексуальные меньшинства
Екатеринбургский ресурсный центр ЛГБТ попал в список иноагентов Фото:

Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге попал в список организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

«Цели ресурсного центра ЛГБТ: создание уважительного, дружественного, принимающего пространства для ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге. Реализация социально-правовых программ и услуг, направленных на преодоление дискриминации, стереотипов, предубеждений, стигматизации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности», — указано в документе Минюста.

Также из документа следует, что финансирование компании происходит за счет благотворительных фондов из Швеции и Бельгии. Ранее, в 2020 году, Министерство юстиции РФ включило в этот список организацию «Акцент», которая является юридическим лицом центра для ЛГБТ-сообщества.

Ранее URA.RU сообщало, что 7 октября Минюст пополнил список иноагентов. Писателя Дмитрий Глуховского и рэпера Oxxxymiron признали иностранными агентами.

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Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге попал в список организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном сайте Министерства юстиции РФ. «Цели ресурсного центра ЛГБТ: создание уважительного, дружественного, принимающего пространства для ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге. Реализация социально-правовых программ и услуг, направленных на преодоление дискриминации, стереотипов, предубеждений, стигматизации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности», — указано в документе Минюста. Также из документа следует, что финансирование компании происходит за счет благотворительных фондов из Швеции и Бельгии. Ранее, в 2020 году, Министерство юстиции РФ включило в этот список организацию «Акцент», которая является юридическим лицом центра для ЛГБТ-сообщества. Ранее URA.RU сообщало, что 7 октября Минюст пополнил список иноагентов. Писателя Дмитрий Глуховского и рэпера Oxxxymiron признали иностранными агентами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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