Минюст включил екатеринбургский ресурсный центр ЛГБТ в список иноагентов

Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге попал в список организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном сайте Министерства юстиции РФ.
«Цели ресурсного центра ЛГБТ: создание уважительного, дружественного, принимающего пространства для ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге. Реализация социально-правовых программ и услуг, направленных на преодоление дискриминации, стереотипов, предубеждений, стигматизации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности», — указано в документе Минюста.
Также из документа следует, что финансирование компании происходит за счет благотворительных фондов из Швеции и Бельгии. Ранее, в 2020 году, Министерство юстиции РФ включило в этот список организацию «Акцент», которая является юридическим лицом центра для ЛГБТ-сообщества.
Ранее URA.RU сообщало, что 7 октября Минюст пополнил список иноагентов. Писателя Дмитрий Глуховского и рэпера Oxxxymiron признали иностранными агентами.
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