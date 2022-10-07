07 октября 2022

Минобороны попросило регионы не отменять новогодние мероприятия

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В Минобороны не увидели необходимости в отмене новогодних мероприятий Фото:
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Мобилизация в России

Ряд регионов России предложили отменить проведение новогодних праздников, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан, однако в Минобороны ответили, что такой необходимости нет. С заявлением выступил замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — заявил Горемыкин, поблагодарив регионы за оказываемую армии поддержку. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Чиновник также отмечал, что в российской амии сегодня имеется все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего. В России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина проходит частичная мобилизация. Для поддержки армии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял об отмене мероприятий на Новый год в Северной столице. Кроме того, в Тобольске (Тюменская область) не будет праздничного салюта. В Кургане откажутся от иллюминаций и новогодних украшений.

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Ряд регионов России предложили отменить проведение новогодних праздников, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан, однако в Минобороны ответили, что такой необходимости нет. С заявлением выступил замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. «Никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — заявил Горемыкин, поблагодарив регионы за оказываемую армии поддержку. Его слова приводит пресс-служба министерства. Чиновник также отмечал, что в российской амии сегодня имеется все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего. В России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина проходит частичная мобилизация. Для поддержки армии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял об отмене мероприятий на Новый год в Северной столице. Кроме того, в Тобольске (Тюменская область) не будет праздничного салюта. В Кургане откажутся от иллюминаций и новогодних украшений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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