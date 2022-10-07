Минобороны попросило регионы не отменять новогодние мероприятия

08 октября 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

В Минобороны не увидели необходимости в отмене новогодних мероприятий Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ряд регионов России предложили отменить проведение новогодних праздников, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан, однако в Минобороны ответили, что такой необходимости нет. С заявлением выступил замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. «Никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — заявил Горемыкин, поблагодарив регионы за оказываемую армии поддержку. Его слова приводит пресс-служба министерства. Чиновник также отмечал, что в российской амии сегодня имеется все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего. В России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина проходит частичная мобилизация. Для поддержки армии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял об отмене мероприятий на Новый год в Северной столице. Кроме того, в Тобольске (Тюменская область) не будет праздничного салюта. В Кургане откажутся от иллюминаций и новогодних украшений.

Ряд регионов России предложили отменить проведение новогодних праздников, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан, однако в Минобороны ответили, что такой необходимости нет. С заявлением выступил замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. «Никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — заявил Горемыкин, поблагодарив регионы за оказываемую армии поддержку. Его слова приводит пресс-служба министерства. Чиновник также отмечал, что в российской амии сегодня имеется все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего. В России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина проходит частичная мобилизация. Для поддержки армии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял об отмене мероприятий на Новый год в Северной столице. Кроме того, в Тобольске (Тюменская область) не будет праздничного салюта. В Кургане откажутся от иллюминаций и новогодних украшений.