Махонин анонсировал серию поездок по заводам оборонки

08 октября 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Губернатор посетит заводы оборонки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал серию поездок по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Начинаю серию поездок по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. В Прикамье в „оборонке“ с полной отдачей трудятся 46 тысяч человек. Руководством страны поставлена задача по наращиванию мощностей и объемов выпуска продукции, чтобы обеспечить наши вооруженные силы современным вооружением и техникой», — пишет губернатор. Также Махонин поздравил сотрудников завода «Машиностроитель» с 55-летием со дня образования предприятия. На данный момент на предприятии работают в трехсменном режиме больше 4,5 тысяч человек. «Машиностроитель» играет важную роль в выполнении гособоронзаказа. Ранее Дмитрий Махонин заявил, что пермские оборонные заводы должны провести модернизацию производства. Это нужно, чтобы обеспечить армию всем необходимым.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал серию поездок по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Начинаю серию поездок по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. В Прикамье в „оборонке“ с полной отдачей трудятся 46 тысяч человек. Руководством страны поставлена задача по наращиванию мощностей и объемов выпуска продукции, чтобы обеспечить наши вооруженные силы современным вооружением и техникой», — пишет губернатор. Также Махонин поздравил сотрудников завода «Машиностроитель» с 55-летием со дня образования предприятия. На данный момент на предприятии работают в трехсменном режиме больше 4,5 тысяч человек. «Машиностроитель» играет важную роль в выполнении гособоронзаказа. Ранее Дмитрий Махонин заявил, что пермские оборонные заводы должны провести модернизацию производства. Это нужно, чтобы обеспечить армию всем необходимым.