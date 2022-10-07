07 октября 2022

Махонин анонсировал серию поездок по заводам оборонки

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Подписание соглашения правительства Пермского края с авиакомпанией Nordwind и аэропортом Большое Савино. Пермь, махонин дмитрий
Губернатор посетит заводы оборонки Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал серию поездок по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Начинаю серию поездок по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. В Прикамье в „оборонке“ с полной отдачей трудятся 46 тысяч человек. Руководством страны поставлена задача по наращиванию мощностей и объемов выпуска продукции, чтобы обеспечить наши вооруженные силы современным вооружением и техникой», — пишет губернатор.

Также Махонин поздравил сотрудников завода «Машиностроитель» с 55-летием со дня образования предприятия. На данный момент на предприятии работают в трехсменном режиме больше 4,5 тысяч человек. «Машиностроитель» играет важную роль в выполнении гособоронзаказа.

Ранее Дмитрий Махонин заявил, что пермские оборонные заводы должны провести модернизацию производства. Это нужно, чтобы обеспечить армию всем необходимым.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал серию поездок по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Начинаю серию поездок по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. В Прикамье в „оборонке“ с полной отдачей трудятся 46 тысяч человек. Руководством страны поставлена задача по наращиванию мощностей и объемов выпуска продукции, чтобы обеспечить наши вооруженные силы современным вооружением и техникой», — пишет губернатор. Также Махонин поздравил сотрудников завода «Машиностроитель» с 55-летием со дня образования предприятия. На данный момент на предприятии работают в трехсменном режиме больше 4,5 тысяч человек. «Машиностроитель» играет важную роль в выполнении гособоронзаказа. Ранее Дмитрий Махонин заявил, что пермские оборонные заводы должны провести модернизацию производства. Это нужно, чтобы обеспечить армию всем необходимым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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