Махонин заявил о важной миссии пермских заводов во время спецоперации

Губернатор Махонин: пермские заводы должны обеспечить армию всем необходимым

03 октября 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Пермские заводы модернизируют производство под нужды армии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермские оборонные заводы в ближайшее время должны провести модернизацию производства, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в видеоинтервью, опубликованном в telegram-канале «Компрос». «Миссия Пермского края заключается в том, чтобы обеспечить оборонно-промышленный комплекс. Нужно сделать все, чтобы в максимально короткий срок появились новые мощности по производству систем залпового огня, орудий артиллерии, порохов и прочих товаров, которые необходимы для нашей армии, чтобы закончить СВО», — отметил губернатор. В Прикамье сегодня, по его словам, более 20 оборонных предприятий. И сейчас идет их масштабная реконструкция, чтобы увеличить выпуск продукции, которая нужна армии. В августе пермские оборонные заводы посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины. Освобожденные территории выразили желание войти в состав РФ.

Пермские оборонные заводы в ближайшее время должны провести модернизацию производства, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в видеоинтервью, опубликованном в telegram-канале «Компрос». «Миссия Пермского края заключается в том, чтобы обеспечить оборонно-промышленный комплекс. Нужно сделать все, чтобы в максимально короткий срок появились новые мощности по производству систем залпового огня, орудий артиллерии, порохов и прочих товаров, которые необходимы для нашей армии, чтобы закончить СВО», — отметил губернатор. В Прикамье сегодня, по его словам, более 20 оборонных предприятий. И сейчас идет их масштабная реконструкция, чтобы увеличить выпуск продукции, которая нужна армии. В августе пермские оборонные заводы посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины. Освобожденные территории выразили желание войти в состав РФ.