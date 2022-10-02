02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Махонин заявил о важной миссии пермских заводов во время спецоперации

Губернатор Махонин: пермские заводы должны обеспечить армию всем необходимым
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет глав городов и МО ПК. Пермь, махонин дмитрий
Пермские заводы модернизируют производство под нужды армии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермские оборонные заводы в ближайшее время должны провести модернизацию производства, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в видеоинтервью, опубликованном в telegram-канале «Компрос».

«Миссия Пермского края заключается в том, чтобы обеспечить оборонно-промышленный комплекс. Нужно сделать все, чтобы в максимально короткий срок появились новые мощности по производству систем залпового огня, орудий артиллерии, порохов и прочих товаров, которые необходимы для нашей армии, чтобы закончить СВО», — отметил губернатор.

В Прикамье сегодня, по его словам, более 20 оборонных предприятий. И сейчас идет их масштабная реконструкция, чтобы увеличить выпуск продукции, которая нужна армии. В августе пермские оборонные заводы посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины. Освобожденные территории выразили желание войти в состав РФ.

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Пермские оборонные заводы в ближайшее время должны провести модернизацию производства, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в видеоинтервью, опубликованном в telegram-канале «Компрос». «Миссия Пермского края заключается в том, чтобы обеспечить оборонно-промышленный комплекс. Нужно сделать все, чтобы в максимально короткий срок появились новые мощности по производству систем залпового огня, орудий артиллерии, порохов и прочих товаров, которые необходимы для нашей армии, чтобы закончить СВО», — отметил губернатор. В Прикамье сегодня, по его словам, более 20 оборонных предприятий. И сейчас идет их масштабная реконструкция, чтобы увеличить выпуск продукции, которая нужна армии. В августе пермские оборонные заводы посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины. Освобожденные территории выразили желание войти в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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