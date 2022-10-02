Махонин заявил о важной миссии пермских заводов во время спецоперации

Пермские оборонные заводы в ближайшее время должны провести модернизацию производства, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в видеоинтервью, опубликованном в telegram-канале «Компрос».
«Миссия Пермского края заключается в том, чтобы обеспечить оборонно-промышленный комплекс. Нужно сделать все, чтобы в максимально короткий срок появились новые мощности по производству систем залпового огня, орудий артиллерии, порохов и прочих товаров, которые необходимы для нашей армии, чтобы закончить СВО», — отметил губернатор.
В Прикамье сегодня, по его словам, более 20 оборонных предприятий. И сейчас идет их масштабная реконструкция, чтобы увеличить выпуск продукции, которая нужна армии. В августе пермские оборонные заводы посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины. Освобожденные территории выразили желание войти в состав РФ.
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