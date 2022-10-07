07 октября 2022

В Турции раскрыли «новые большие» планы Путина по Западу

Пресс-секретарь Эрдогана: Путин хочет заключить новую сделку с Западом по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Ибрагим Калын оценил планы Путина по Западу Фото:

Президент России Владимир Путин планирует заключить «новую большую сделку» с Западом. Такое предположение выдвинул представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Насколько мы понимаем, г-н Путин хочет заключить новую большую сделку, новую сделку с Западом. Отчасти это, без сомнения, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новая сделка между Россией и западным миром», — сказал Калин в разговоре с CNN. Он добавил, что в настоящее время «есть новая Россия, есть новый мир, есть новая реальность».

Также Калын выразил уверенность в том, что переговоры между Россией и Украиной в какой-то момент «скорее всего» возобновятся. Однако он считает, тема спецоперации лишь частично будет затронута в разговоре.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил западные страны о том, что Россия не приемлет язык ультиматумов. Он подчеркнул, что Запад в попытках сохранить удобный для него миропорядок, оказывает давление на другие страны, особенно которые не готовы играть по его правилам.

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Президент России Владимир Путин планирует заключить «новую большую сделку» с Западом. Такое предположение выдвинул представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Насколько мы понимаем, г-н Путин хочет заключить новую большую сделку, новую сделку с Западом. Отчасти это, без сомнения, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новая сделка между Россией и западным миром», — сказал Калин в разговоре с CNN. Он добавил, что в настоящее время «есть новая Россия, есть новый мир, есть новая реальность». Также Калын выразил уверенность в том, что переговоры между Россией и Украиной в какой-то момент «скорее всего» возобновятся. Однако он считает, тема спецоперации лишь частично будет затронута в разговоре. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил западные страны о том, что Россия не приемлет язык ультиматумов. Он подчеркнул, что Запад в попытках сохранить удобный для него миропорядок, оказывает давление на другие страны, особенно которые не готовы играть по его правилам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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