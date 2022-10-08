В США призвали Байдена следить за словами с Путиным

08 октября 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

Слова Байдена о «ядерной угрозе» подвергли критике Фото: Официальный сайт президента Украины В США подвергли критике риторику президента страны Джо Байдена и посоветовали ее поменять. Об этом сообщил американский телеканал Fox News. «Если бы он так хорошо знал [президента России Владимира] Путина, он бы знал, что не должен говорить, что это „Армагеддон“, потому что Путин это слышит. Вместо этого ему нужно иметь сильное и смелое лидерство», — цитирует телеканал бывшего посла США в ООН Никки Хейли. Она отмечает, что такими словами Байден вселяет страх в американцев и вызывает сомнение в силе своего лидерства. Ранее президент США допустил высказывание о том, что мир находится под угрозой «ядерного Армагеддона». Президент России Владимир Путин заявлял о недопустимости применения ядерного оружия, но в случае угрозы безопасности российского народа для его защиты будут использоваться все средства. Высказываются мнения, что США раскручивают тему «российской ядерной угрозы» для запугивания мирового сообщества, передает RT.

В США подвергли критике риторику президента страны Джо Байдена и посоветовали ее поменять. Об этом сообщил американский телеканал Fox News. «Если бы он так хорошо знал [президента России Владимира] Путина, он бы знал, что не должен говорить, что это „Армагеддон“, потому что Путин это слышит. Вместо этого ему нужно иметь сильное и смелое лидерство», — цитирует телеканал бывшего посла США в ООН Никки Хейли. Она отмечает, что такими словами Байден вселяет страх в американцев и вызывает сомнение в силе своего лидерства. Ранее президент США допустил высказывание о том, что мир находится под угрозой «ядерного Армагеддона». Президент России Владимир Путин заявлял о недопустимости применения ядерного оружия, но в случае угрозы безопасности российского народа для его защиты будут использоваться все средства. Высказываются мнения, что США раскручивают тему «российской ядерной угрозы» для запугивания мирового сообщества, передает RT.