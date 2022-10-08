В Китае раскритиковали призыв Зеленского о превентивном ударе по России

Читатели китайского издания подвергли критике предложение Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Читатели китайского издания Guancha отреагировали на острое заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал НАТО нанести превентивный удар по России.

«Президент Зе, плохо себя ведешь. Пытаешься быть режиссером, а последствия серьезные!», — предупреждает Зеленского пользователь. В другом комментарии указывают на то, что Украина не является даже членом НАТО для того, чтобы требовать о нанесении превентивного удара.

«Способна ли Россия начать целенаправленную операцию по смещению Зеленского от власти на Украине? Раздражает видеть, как этот парень действует», — категорично замечает комментатор. Пользователь с ником «Под солнцем» устал от происходящего и риторики украинского президента в частности. «Он не устал играть? Я устал его смотреть, и если этот сериал не изменит людей, я брошу это шоу», — заключил он.

«Эта дохлая курица, после доведения Украины до краха, хочет подвергнуть риску мир!», — предупреждает следующий читатель. У читателей из Китая уже не остается никаких сомнений в сущности властей Украины. «Слова Зеленского раскрывают характер украинского режима. Это основная причина, по которой Россия начала специальную операцию», — отмечает пользователь с ником «Гуань».

О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», Зеленский заявил, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, благодаря таким высказываниям любые сомнения в проведении спецоперации должны отпасть, передает RT. В Кремле отметили, что президент Украины прямо призвал мир начать третью мировую войну, сообщает телеканал 360.