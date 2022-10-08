Власти закрыли движение по Крымскому мосту и готовят переправу

08 октября 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

После закрытия движения на Крымском мосту запустят паромную переправу через пролив Фото: Официальный сайт «Крымский мост» В скором времени произведут запуск паромной переправы через Керченский пролив. Об этом сообщили власти Крыма. «Ожидается запуск паромной переправы через пролив», — цитирует властей ТАСС. Отмечается, что движение по Крымскому мосту остается закрытым. При этом в пресс-службе Росморречфлота заявили, что инцидент на Крымском мосту никак не повлиял на движение судов в проливе. Ранее стало известно о том, что на Крымском мосту загорелась топливная цистерна. Вскоре после начала пожара на мосту закрыли движение автомобильного транспорта.

В скором времени произведут запуск паромной переправы через Керченский пролив. Об этом сообщили власти Крыма. «Ожидается запуск паромной переправы через пролив», — цитирует властей ТАСС. Отмечается, что движение по Крымскому мосту остается закрытым. При этом в пресс-службе Росморречфлота заявили, что инцидент на Крымском мосту никак не повлиял на движение судов в проливе. Ранее стало известно о том, что на Крымском мосту загорелась топливная цистерна. Вскоре после начала пожара на мосту закрыли движение автомобильного транспорта.