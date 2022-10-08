Власти закрыли движение по Крымскому мосту и готовят переправу

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, крымский мост, керченский мост, керченский пролив, танкер, башир сафароглу, проект rst22, армада лидер
После закрытия движения на Крымском мосту запустят паромную переправу через пролив Фото:

В скором времени произведут запуск паромной переправы через Керченский пролив. Об этом сообщили власти Крыма.

«Ожидается запуск паромной переправы через пролив», — цитирует властей ТАСС. Отмечается, что движение по Крымскому мосту остается закрытым.

При этом в пресс-службе Росморречфлота заявили, что инцидент на Крымском мосту никак не повлиял на движение судов в проливе. Ранее стало известно о том, что на Крымском мосту загорелась топливная цистерна. Вскоре после начала пожара на мосту закрыли движение автомобильного транспорта.

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В скором времени произведут запуск паромной переправы через Керченский пролив. Об этом сообщили власти Крыма. «Ожидается запуск паромной переправы через пролив», — цитирует властей ТАСС. Отмечается, что движение по Крымскому мосту остается закрытым. При этом в пресс-службе Росморречфлота заявили, что инцидент на Крымском мосту никак не повлиял на движение судов в проливе. Ранее стало известно о том, что на Крымском мосту загорелась топливная цистерна. Вскоре после начала пожара на мосту закрыли движение автомобильного транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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