Власти закрыли движение по Крымскому мосту и готовят переправу

После закрытия движения на Крымском мосту запустят паромную переправу через пролив
В скором времени произведут запуск паромной переправы через Керченский пролив. Об этом сообщили власти Крыма.
«Ожидается запуск паромной переправы через пролив», — цитирует властей ТАСС. Отмечается, что движение по Крымскому мосту остается закрытым.
При этом в пресс-службе Росморречфлота заявили, что инцидент на Крымском мосту никак не повлиял на движение судов в проливе. Ранее стало известно о том, что на Крымском мосту загорелась топливная цистерна. Вскоре после начала пожара на мосту закрыли движение автомобильного транспорта.
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