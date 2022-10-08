Власти Крыма успокоили жителей полуострова после пожара на мосту

08 октября 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Запасов горючего и продовольствия на полуострове хватает, заявили власти Крыма Виталий Тимкив РИА «Новости» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Вся логистические схемы на случай непредвиденных обстоятельств в Крыму отработаны и волноваться не о чем. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. «Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», — написал Крючков в своем telegram-канале. Он подтвердил, что паромная переправа через Керченский пролив готовится к запуску. Пострадавших из-за инцидента на Крымском мосту нет. Об этом сообщает telegram-канал «Крым 24». Ранее на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны. Вскоре после происшествия автомобильное движение по мосту было приостановлено.

Вся логистические схемы на случай непредвиденных обстоятельств в Крыму отработаны и волноваться не о чем. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. «Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», — написал Крючков в своем telegram-канале. Он подтвердил, что паромная переправа через Керченский пролив готовится к запуску. Пострадавших из-за инцидента на Крымском мосту нет. Об этом сообщает telegram-канал «Крым 24». Ранее на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны. Вскоре после происшествия автомобильное движение по мосту было приостановлено.