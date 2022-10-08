Власти Крыма успокоили жителей полуострова после пожара на мосту

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Запасов горючего и продовольствия на полуострове хватает, заявили власти Крыма
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Вся логистические схемы на случай непредвиденных обстоятельств в Крыму отработаны и волноваться не о чем. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», — написал Крючков в своем telegram-канале. Он подтвердил, что паромная переправа через Керченский пролив готовится к запуску.

Пострадавших из-за инцидента на Крымском мосту нет. Об этом сообщает telegram-канал «Крым 24».

Ранее на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны. Вскоре после происшествия автомобильное движение по мосту было приостановлено.

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Вся логистические схемы на случай непредвиденных обстоятельств в Крыму отработаны и волноваться не о чем. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. «Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», — написал Крючков в своем telegram-канале. Он подтвердил, что паромная переправа через Керченский пролив готовится к запуску. Пострадавших из-за инцидента на Крымском мосту нет. Об этом сообщает telegram-канал «Крым 24». Ранее на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны. Вскоре после происшествия автомобильное движение по мосту было приостановлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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