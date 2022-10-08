В Госдуме назвали подрыв Крымского моста терактом и объявлением войны

Депутат Госдумы Морозов: теракт на Крымском мосту — это объявление войны без правил

08 октября 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Подрыв Крымского моста является терактом, заявили в Госдуме Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Подрыв Крымского моста является прямым фактом террористической войны, который должен повлечь за собой адекватный ответ. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов. «Анонсируемый давно теракт на Крымском мосту — это уже не просто вызов, это объявление войны без правил», — цитирует Морозова РИА «Новости». Депутат добавил, что если Россия оставит этот момент без адекватного ответа, то подобные террористические акты будут продолжаться и впредь. Ранее на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны. Причиной этому стал подрыв грузового автомобиля.

Подрыв Крымского моста является прямым фактом террористической войны, который должен повлечь за собой адекватный ответ. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов. «Анонсируемый давно теракт на Крымском мосту — это уже не просто вызов, это объявление войны без правил», — цитирует Морозова РИА «Новости». Депутат добавил, что если Россия оставит этот момент без адекватного ответа, то подобные террористические акты будут продолжаться и впредь. Ранее на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны. Причиной этому стал подрыв грузового автомобиля.