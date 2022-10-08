Власти Крыма: добраться на полуостров помогут новые регионы РФ

Добраться в Крым из Ростовской области можно через ДНР, Запорожье и Херсонщину Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв

Добраться в Крым и уехать с него во время устранения повреждений на Крымском мосту можно будет по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.

«Налажен сухопутный коридор через новые регионы», — заявил Крючков в своем telegram-канале. Сухопутная дорога из Ростовской области в Крым пролегает через Донецкую народную республику, Запорожскую и Херсонскую области, присоединенные к России после референдумов в сентябре.