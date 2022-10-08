МЧС потушило пожар на Крымском мосту

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Учебный центр МЧС. Тюмень, мчс, мчс россии, пожарные
В тушении было задействовано 250 человек Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Спасатели потушили пожар на Крымском мосту, где утром 8 октября загорелись цистерны с топливом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению привлечены 250 человек, 70 единиц техники», — приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

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Спасатели потушили пожар на Крымском мосту, где утром 8 октября загорелись цистерны с топливом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению привлечены 250 человек, 70 единиц техники», — приводит РИА «Новости» заявление ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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