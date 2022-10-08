МЧС потушило пожар на Крымском мосту

В тушении было задействовано 250 человек
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Спасатели потушили пожар на Крымском мосту, где утром 8 октября загорелись цистерны с топливом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению привлечены 250 человек, 70 единиц техники», — приводит РИА «Новости» заявление ведомства.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews