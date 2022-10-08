Крыму хватит топлива на несколько месяцев

08 октября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

На заправках Крыма начали копиться очереди из-за прекращения движения по Крымскому мосту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Жители Крыма на несколько месяцев обеспечены топливом, заявил советник главы полуострова Олег Крючков. По его словам, в регионе также не вводили никаких ограничений на продажу продовольствия. «Крым обеспечен стратегическим запасом топлива на несколько месяцев», — написал Крючков в своем telegram-канале. Также он добавил, что распространяемая в СМИ информация об ограничении продаж товаров в республике не соответствует действительности. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате произошло повреждение полотна, движение было полностью закрыто. После этого на заправках региона начали копиться очереди из автомобилей. Обновлено в 12:57. В Минэнерго России уточнили, что запасов бензина и дизеля полуострову хватит на 15 дней. Идет работа по подвозу топлива в Крым.

Жители Крыма на несколько месяцев обеспечены топливом, заявил советник главы полуострова Олег Крючков. По его словам, в регионе также не вводили никаких ограничений на продажу продовольствия. «Крым обеспечен стратегическим запасом топлива на несколько месяцев», — написал Крючков в своем telegram-канале. Также он добавил, что распространяемая в СМИ информация об ограничении продаж товаров в республике не соответствует действительности. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате произошло повреждение полотна, движение было полностью закрыто. После этого на заправках региона начали копиться очереди из автомобилей. Обновлено в 12:57. В Минэнерго России уточнили, что запасов бензина и дизеля полуострову хватит на 15 дней. Идет работа по подвозу топлива в Крым.