Крыму хватит топлива на несколько месяцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!». Челябинск, бензин, топливо, автозаправка, лукойл, горючее, автотранспорт
На заправках Крыма начали копиться очереди из-за прекращения движения по Крымскому мосту Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Жители Крыма на несколько месяцев обеспечены топливом, заявил советник главы полуострова Олег Крючков. По его словам, в регионе также не вводили никаких ограничений на продажу продовольствия.

«Крым обеспечен стратегическим запасом топлива на несколько месяцев», — написал Крючков в своем telegram-канале. Также он добавил, что распространяемая в СМИ информация об ограничении продаж товаров в республике не соответствует действительности.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате произошло повреждение полотна, движение было полностью закрыто. После этого на заправках региона начали копиться очереди из автомобилей.

Обновлено в 12:57. В Минэнерго России уточнили, что запасов бензина и дизеля полуострову хватит на 15 дней. Идет работа по подвозу топлива в Крым.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Жители Крыма на несколько месяцев обеспечены топливом, заявил советник главы полуострова Олег Крючков. По его словам, в регионе также не вводили никаких ограничений на продажу продовольствия. «Крым обеспечен стратегическим запасом топлива на несколько месяцев», — написал Крючков в своем telegram-канале. Также он добавил, что распространяемая в СМИ информация об ограничении продаж товаров в республике не соответствует действительности. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате произошло повреждение полотна, движение было полностью закрыто. После этого на заправках региона начали копиться очереди из автомобилей. Обновлено в 12:57. В Минэнерго России уточнили, что запасов бензина и дизеля полуострову хватит на 15 дней. Идет работа по подвозу топлива в Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...